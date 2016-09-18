查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：恒大2016世界斯诺克中国锦标赛11月广州开战 ·图文：中国奖牌数突破200 ·图文：数名里约冠军获允许服禁药？ ·卓尔继续开500万赢球奖 ·特别提醒 ·武汉秋季赛马开锣 ·简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：恒大2016世界斯诺克中 · 图文：中国奖牌数突破200 · 图文：数名里约冠军获允许服禁药 · 卓尔继续开500万赢球奖 · 特别提醒 · 武汉秋季赛马开锣 · 简讯 12 体育 2016.9.18 星期日 今客战梅州客家 卓尔继续开500万赢球奖 楚天都市报讯 楚天都市报梅州电（记者蔡毅）今日下午3时30分，武汉卓尔将在中甲联赛第26轮比赛中作客梅州五华，挑战梅州客家。对于汉军而言，本场比赛如若再拿3分，积分将达到34分，保级之路将变得平坦。为了博取客场胜利，武汉卓尔俱乐部继续开出税后500万元的赢球奖金。

远征梅州客家，对于武汉队将士来说是件辛苦事，先是乘坐飞机到揭阳潮汕机场，接着再乘坐两小时的大巴才能抵达比赛地。累归累，但保级形势严峻，汉军必须打起十二分精神踢好这场比赛。

就在出征梅州前，武汉队收到了中国足协的一纸罚单，队长姚翰林停赛两场罚款1万。这是武汉队近期收到的第3张罚单。算上之前的奥特森和周燎，武汉队本场比赛将会有3名球员停赛。对此，主帅费拉拉表示：“其实并不是我们这一支球队遇到这样的困难，我会通过调整来化解停赛所带来的问题。”





