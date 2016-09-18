查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：恒大2016世界斯诺克中国锦标赛11月广州开战 ·图文：中国奖牌数突破200 ·图文：数名里约冠军获允许服禁药？ ·卓尔继续开500万赢球奖 ·特别提醒 ·武汉秋季赛马开锣 ·简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：恒大2016世界斯诺克中 · 图文：中国奖牌数突破200 · 图文：数名里约冠军获允许服禁药 · 卓尔继续开500万赢球奖 · 特别提醒 · 武汉秋季赛马开锣 · 简讯 12 体育 2016.9.18 星期日 俄黑客再曝反兴奋剂机构数据 图文：数名里约冠军获允许服禁药？ 楚天都市报讯 据俄罗斯媒体昨日报道，代号“魔幻熊”的黑客组织入侵世界反兴奋剂机构数据库，并在网上公开第三部分运动员档案文件，总计11人，涉及5个国家。其中有数名里约奥运奖牌甚至金牌获得主。

报道称，第三部分文件中包括4名英国运动员，拳击、自行车、游泳和皮划艇选手各一名。另有3名澳大利亚运动员，分别是一名赛艇选手和两名自行车选手。此外，还有来自丹麦和西班牙的2名游泳选手，以及来自德国的一名网球选手和一名射击选手。

根据文件，这11名运动员全部有服用禁药的许可。他们被指利用兴奋剂豁免权服用禁药，以此来治疗疾病。

早些时候，“魔幻熊”已先后两次泄露了运动员的医疗档案，牵涉到里约奥运会赢得4枚金牌的美国体操名将拜尔斯、网球选手大小威廉姆斯姐妹、英国自行车选手威金斯，以及今年的环法自行车冠军弗罗梅等。

世界反兴奋剂机构指责黑客泄露运动员文件是“蓄意损害世界反禁药体系的行为”。



美称：服治疗药符合规定



针对黑客曝料美国多位体育明星涉嫌使用禁药的报道，美国反兴奋剂机构日前发表声明称，美国的运动员没有任何过错，所用的用于治疗的药物都获得了相关许可。“在每一个案例中，运动员都是在遵守国际规则的框架下，获得了所需用于治疗药物的许可，没有任何的过错。”美国反兴奋剂机构负责人泰格特说，“所有使用的药物都获得了相关项目国际组织、世界反兴奋剂机构以及国际奥委会的批准。”



“豁免权”或被滥用



日前，黑客的行为遭到了英国反兴奋剂组织高官萨普斯泰德的谴责，她认为：“英国运动员已经合法申请，并获得了许可，所以可以在反兴奋剂规则下服用药物。”但是在加拿大知名法律专家兼体育律师麦克拉伦看来，豁免权所允许的药物，很可能遭到滥用。“应当对某些运动领域实施调查，看看是不是存在过度使用豁免权的问题。像治疗多动症的药物，是很普遍的可申请豁免权的药物，很可能存在滥用问题。这是应当加强监管的其中一个领域，这些药物到底被多么频繁地使用？”麦克拉伦说。综合





