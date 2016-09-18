查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 小小作家 ·广告：动向新闻 ·图文：行走上津古城 ·会当凌绝顶一览众山小 ·船与帆 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告：动向新闻 · 图文：行走上津古城 · 会当凌绝顶一览众山小 · 船与帆 11 小小作家 2016.9.18 星期日 会当凌绝顶一览众山小 楚天都市报讯 武汉市洪山高中 熊裴楚



杜甫豪吟“会当凌绝顶，一览众山小”，旨在告诉我们：唯有登临绝顶，才能领略群山的隐约，见识云霞的灿烂；唯有意志坚定，对山顶的景色有狂热追求的人，才能领略到别样的精彩。

《游褒禅山记》中，因为听信他人的建议，作者王安石半途而废，无法极尽游玩的乐趣，他对此深表遗憾。试想，如果坚持目标，他就是那唯一见识到奇异美景的幸运儿了！因此，王安石深吟“而世之奇伟、瑰怪、非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉，故非有志者不能至也。”大声地告诉后世人，追求目标应该竭尽全力，不能因噎废食。

前行的路是“高处不胜寒”，行人是孤独寂寞的。要见识日出的绚丽，你必须忍受早起的煎熬；要领略彩虹的斑斓，你必须经受暴风雨的洗礼。

登山如此，人生何异之？我们只有坚持远大的目标，并为之不懈奋斗，不为人所羁绊，才能抵达人生的巅峰。

点评：观点鲜明，言之有理。





