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11
小小作家
2016.9.18 星期日
会当凌绝顶一览众山小
楚天都市报讯 武汉市洪山高中 熊裴楚
杜甫豪吟“会当凌绝顶，一览众山小”，旨在告诉我们：唯有登临绝顶，才能领略群山的隐约，见识云霞的灿烂；唯有意志坚定，对山顶的景色有狂热追求的人，才能领略到别样的精彩。
《游褒禅山记》中，因为听信他人的建议，作者王安石半途而废，无法极尽游玩的乐趣，他对此深表遗憾。试想，如果坚持目标，他就是那唯一见识到奇异美景的幸运儿了！因此，王安石深吟“而世之奇伟、瑰怪、非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉，故非有志者不能至也。”大声地告诉后世人，追求目标应该竭尽全力，不能因噎废食。
前行的路是“高处不胜寒”，行人是孤独寂寞的。要见识日出的绚丽，你必须忍受早起的煎熬；要领略彩虹的斑斓，你必须经受暴风雨的洗礼。
登山如此，人生何异之？我们只有坚持远大的目标，并为之不懈奋斗，不为人所羁绊，才能抵达人生的巅峰。
点评：观点鲜明，言之有理。