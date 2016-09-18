查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 小小作家 ·广告：动向新闻 ·图文：行走上津古城 ·会当凌绝顶一览众山小 ·船与帆 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告：动向新闻 · 图文：行走上津古城 · 会当凌绝顶一览众山小 · 船与帆 11 小小作家 2016.9.18 星期日 图文：行走上津古城 楚天都市报讯 十堰市郧阳中学高三（6）班 夏好好



上津古城。“上”乃天子，“津”即渡口。上津，即天子渡口之意。小时候爸爸说，天子就是皇上。就因这句话，我一直对上津古城充满了神秘的向往。

暑假期间，我的愿望实现了。那天微雨，爸爸带我去上津古城畅游。

远远望去，青褐色的城墙宛如巨蟒盘桓在古城四周，像无数卫士，警惕着外敌来犯。登上城墙，一排排整齐的天井瓦房坐落在街道两旁，古朴庄重。

撑开雨伞，穿过古城的门楼，脑海里立刻呈现出诗人戴望舒笔下的《雨巷》——土砖房、青石板路、悠长的街巷，我恨不能立马变身一位撑着油纸伞的姑娘。

这里的建筑井然有序，一街九巷，因势而建；这里的街面青石铺地，对应成趣，蜿蜒伸展。街道两边，商铺林立，一片繁荣；巷道里面，黛瓦、粉壁、马头墙，颇具徽派风格；古老院中，内置天井，飞檐斗拱，一进数重，古色古香。

听老一辈的人讲，上津古城自古以来以“雄关当道”而成为历代兵家必争之地。历经多次战事，屡毁屡建。在历史上，曾23次建县，7次设郡，4次置州，是目前我国仅存的4座县级古城之一。宋太祖赵匡胤、吕洞宾、黄巢、李自成、张献中等都在这里留下过足迹。

我感叹古人的伟大，用不屈改写命运，让上津这片贫瘠土地的在历史的长河中，闪烁着独有的光芒。

带着古城余韵，我们来到了美丽的金钱河。河面宽阔而洁净，河水幽深又安详。据说，金钱河在隋唐时期也是一个舟楫穿梭、商贾云集的地方，只因战乱和历史的变迁，原有的繁华渐成烟云。

静坐在河流旁，我的脑海里不知不觉涌出“梨花院落溶溶月，柳絮池塘淡淡风”的诗句。

怀着依依留恋的心情，我和上津古城告别。

点评：从现实到历史，从历史到现实，穿梭自然，情思充沛。一篇好游记。





