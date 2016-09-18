查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 文娱 ·广告 ·图文：舒淇很幼稚 刘烨像孩子 ·文艺范书店“狭路相逢” ·温婉演绎土家《龙船调》 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告 · 图文：舒淇很幼稚 刘烨像孩子 · 文艺范书店“狭路相逢” · 温婉演绎土家《龙船调》 10 文娱 2016.9.18 星期日 我省举办黄梅戏惠民展演 温婉演绎土家《龙船调》 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者佘惠 通讯员丁艳红）根据土家民歌《龙船调》打造的黄梅戏《妹娃要过河》，在近日举行的第九届湖北省黄梅戏艺术节剧目文化惠民展演中，让戏迷大饱耳福。

土家风情“嫁接”黄梅戏韵致，是一种怎样的感觉？著名黄梅戏表演艺术家、湖北省戏曲艺术剧院院长杨俊表示，这是将土家歌舞的野性张力与黄梅戏的温柔缠绵有机融合，给观众带来与《天仙配》《女附马》不一样的韵味。

本届惠民展演由湖北省文化厅和黄冈市联合主办，16场精品戏曲演出将持续到9月21日。





