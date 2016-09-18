查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 文娱 ·广告 ·图文：舒淇很幼稚 刘烨像孩子 ·文艺范书店“狭路相逢” ·温婉演绎土家《龙船调》 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告 · 图文：舒淇很幼稚 刘烨像孩子 · 文艺范书店“狭路相逢” · 温婉演绎土家《龙船调》 10 文娱 2016.9.18 星期日 杨祐宁来汉无话不谈 图文：舒淇很幼稚 刘烨像孩子 楚天都市报讯 图为：杨祐宁举起双手和武汉粉丝们合影



楚天都市报记者戎钰



昨日下午，台湾人气男星杨祐宁来汉宣传由他与东北汉子刘烨主演的新片《我的战争》。小伙对各方提问来者不拒，回答认真，从方言到好友舒淇出嫁，一样不落。



中国方言哪家强

刘烨受不了我说东北话



多年来，网友都在讨论一道难题：台湾腔和东北话，哪个更有感染力？完美解答了这个问题。

“你瞅啥？”“你不造（知道）人家宣（喜欢）你嘛！”多年来，网友都热衷于模拟东北话与台湾腔的搞笑互动，喜感十足。尤其在得知东北话十级的日本“瓷娃娃”福原爱，居然碰巧嫁给说话软糯的台湾同行江宏杰后，大家就更急着寻找“中国方言哪家最强”的答案了。

听说各位网友的“咸吃萝卜淡操心”，杨祐宁一阵狂笑，坦言自己在片场深受“活宝”刘烨的感染，一度很想学说东北话，“但刘烨一直把我推开，他说他受不了听我说东北话。”看来，东北话分分钟就带歪台湾腔啊。

《我的战争》是杨祐宁与刘烨继10年前《天堂口》后的二度合作，当年那个还算正常的美男子刘烨，如今已是经常性“抽风”的“火华社社长”。

记者问杨祐宁有没有感受到刘烨的巨变，他想了下说，“我感觉没有变，他其实一直都像一个大男孩。但这次再见面确实发现他有一点不同，就是很多时候都在聊他的妻子和两个宝宝，非常重视家庭。”



见证好友幸福

祝舒淇夫妇“幼稚”到白头



这两年，杨祐宁的工作重心逐渐转移到内地，接连演了《寒战2》、《魔宫魅影》等商业大片，还与好友舒淇接连合作了两部电影，更在冯德伦执导的电影《侠盗联盟》片场见证了舒淇升级为冯太太的幸福时刻。

记者试图向杨祐宁打探舒淇与冯德伦的交往内幕，他非常义气地坚持为好友保密，只送上“自家人”的祝福：“希望他们俩能一直幼稚到老，白头到老。”

自从与台湾人气女星郭采洁分手后，杨祐宁就一直处于感情“空窗期”，埋头拍戏，绝无绯闻。记者昨日问他，现在事业发展越来越顺，几乎全年无休，会不会导致一直无暇管理感情问题，他低调地说：“这个问题就先不回答了。”而后扭头就跟经纪人撒娇说：“我现在工作排得太满了啦！”





