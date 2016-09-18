查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 教卫 ·广告：动向新闻 ·广告 ·开学季矮个学生百家医院义诊周开始 ·图文：华科新型电动方程式赛车亮相 ·大学生自制月饼寄父母 ·广告：动向新闻 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告：动向新闻 · 广告 · 开学季矮个学生百家医院义诊周开 · 图文：华科新型电动方程式赛车亮 · 大学生自制月饼寄父母 · 广告：动向新闻 · 广告 9 教卫 2016.9.18 星期日 大学生自制月饼寄父母 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周治涛 通讯员吕秋晴 刘明杨）“月饼收到了，很好吃，这真的是你手工制作的？”昨日上午，武昌理工学院电子商务专业大二学生蔻恩睿的妈妈从天津打来电话，话语中充满了欢喜。中秋节前夕，蔻恩睿和同学们在老师指导下手工制作了190多个月饼，快递寄给父母，表达感恩之情。

周卿是该校商学院西点特色课程的授课教师，中秋节前夕他了解到所带班级中有好多同学家在外地，就想为学生们上一堂特殊的“感恩课”，教学生们亲手制作月饼用快递寄回家中。他的这个想法刚在班群里提出来，就得到同学们的热烈响应。

9月14日晚上8点，武昌理工学院商学院618教室，周卿老师带领着没有回家的18名同学，从揉面、包馅，到成型、烤制，全程手把手指导同学们制作月饼。“制作过程中，最困难的一步就是将80克的月饼馅包入20克的月饼皮，需要特别有耐心。”该校电商1502班的代紫薇说，想到父母亲收到月饼时的惊喜，觉得动力十足。

据了解，师生们当晚一共做了190多个月饼，除了少数自己品尝外，剩下的月饼都邮寄给了父母。“很多学生在节假日，都是通过打电话、发信息的形式向父母表示祝福和感恩，其实也可以用行动表达出对父母的情感。”周卿老师说。





