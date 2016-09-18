查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 教卫 ·广告：动向新闻 ·广告 ·开学季矮个学生百家医院义诊周开始 ·图文：华科新型电动方程式赛车亮相 ·大学生自制月饼寄父母 ·广告：动向新闻 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告：动向新闻 · 广告 · 开学季矮个学生百家医院义诊周开 · 图文：华科新型电动方程式赛车亮 · 大学生自制月饼寄父母 · 广告：动向新闻 · 广告 9 教卫 2016.9.18 星期日 图文：华科新型电动方程式赛车亮相 学生自主研发核心电机 最高时速135公里 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者乐毅 曲严 通讯员林璧彤 张文卓）昨日，华中科技大学研发的新一代电动方程式赛车亮相。这款名为“探索号”的新车，采用该校自主研发的开关磁阻电机，最高时速可达135公里。

“探索号”总重293公斤，能源系统采用312伏磷酸铁锂蓄电池，赛车从零加速到75公里/时仅需4秒，最高时速达135公里。

该车最大亮点是华科自主研发的开关磁阻电机，研发者是该校电气学院电机系2014级研究生崔秀鹏及其团队。崔秀鹏表示，相对于市面上其它电机，这款电机结构简单，成本低廉，调速范围宽广，“特别适用于赛事中急加速、急减速的恶劣情况。”这款赛车还得到了东风雷诺汽车的赞助，该公司党委副书记郭涛表示，“开关磁阻电机全由学生自己研发实在少见，雷诺想通过这样的合作为雷诺提供技术灵感。”

另据了解，“探索号”今年11月7日将前往上海，出征中国大学生纯电动方程式大赛。





