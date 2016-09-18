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 第9版 教卫
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楚天都市报电子版
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9 教卫 2016.9.18 星期日
图文：华科新型电动方程式赛车亮相
学生自主研发核心电机 最高时速135公里
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者乐毅 曲严 通讯员林璧彤 张文卓）昨日，华中科技大学研发的新一代电动方程式赛车亮相。这款名为“探索号”的新车，采用该校自主研发的开关磁阻电机，最高时速可达135公里。
    “探索号”总重293公斤，能源系统采用312伏磷酸铁锂蓄电池，赛车从零加速到75公里/时仅需4秒，最高时速达135公里。
    该车最大亮点是华科自主研发的开关磁阻电机，研发者是该校电气学院电机系2014级研究生崔秀鹏及其团队。崔秀鹏表示，相对于市面上其它电机，这款电机结构简单，成本低廉，调速范围宽广，“特别适用于赛事中急加速、急减速的恶劣情况。”这款赛车还得到了东风雷诺汽车的赞助，该公司党委副书记郭涛表示，“开关磁阻电机全由学生自己研发实在少见，雷诺想通过这样的合作为雷诺提供技术灵感。”
    另据了解，“探索号”今年11月7日将前往上海，出征中国大学生纯电动方程式大赛。


   