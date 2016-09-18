查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 教卫 ·广告：动向新闻 ·广告 ·开学季矮个学生百家医院义诊周开始 ·图文：华科新型电动方程式赛车亮相 ·大学生自制月饼寄父母 ·广告：动向新闻 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告：动向新闻 · 广告 · 开学季矮个学生百家医院义诊周开 · 图文：华科新型电动方程式赛车亮 · 大学生自制月饼寄父母 · 广告：动向新闻 · 广告 9 教卫 2016.9.18 星期日 开学季矮个学生百家医院义诊周开始 符合条件的矮小儿童将获免费治疗 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛）9月19日到25日，中国红十字基金会成长天使基金携手全国矮小人士联谊会，联合全国百余家医院共同发起“开学季矮个学生百家医院义诊周”活动，符合条件的矮小儿童将获得免费治疗。

据介绍，人的身高60%由遗传基因决定，还有40%受到后天的营养、睡眠、运动、内分泌、心理、疾病等因素的影响，父母个子高孩子不一定也高，父母个子矮如果能够及时对孩子进行身高干预，孩子就可能突破遗传身高长得更高。该活动针对以下小学、初中学生：开学后，坐在第一排；每年长个不到5厘米；初二男生身高低于1.5米、女生身高低于1.51米。每家参与医院将提供10个免费评测骨龄名额，免费生长发育状况评估和身高预测。

免费治疗对象：确诊为生长激素缺乏症；身高在3个百分位以下，年增长速率不超过5厘米；骨龄女孩≤9岁、男孩≤10岁，骨龄比实际年龄落后1年以上；青春发育期前，年龄≥3岁；6个月内未接受过生长激素治疗等。



湖北医院名单和报名电话



广州军区武汉总医院儿科 邹老师13125169596

武汉大学人民医院儿科 张老师18707128654

咸宁市中心医院儿保科 刘老师15827599815

仙桃市第一人民医院儿科 杨老师13872984851

荆州中心医院内分泌科 杜老师13247292889

恩施州中心医院儿科 刘老师18672065886

宜昌中心人民医院儿科 陈老师15971646662

宜昌第一人民医院儿科 蔡老师13329814112

黄冈市中心医院儿科 孙老师18671348654

黄冈市妇幼保健院儿保科 洪老师18671348654

襄阳市第一人民医院儿科 王老师18972288636

黄石市中心医院儿科 李老师18108698464



免费治疗医院和报名方式



武汉协和医院儿科 付老师15347060632

武汉同济医院儿科 范老师15802765690





