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9
教卫
2016.9.18 星期日
开学季矮个学生百家医院义诊周开始
符合条件的矮小儿童将获免费治疗
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛）9月19日到25日，中国红十字基金会成长天使基金携手全国矮小人士联谊会，联合全国百余家医院共同发起“开学季矮个学生百家医院义诊周”活动，符合条件的矮小儿童将获得免费治疗。
据介绍，人的身高60%由遗传基因决定，还有40%受到后天的营养、睡眠、运动、内分泌、心理、疾病等因素的影响，父母个子高孩子不一定也高，父母个子矮如果能够及时对孩子进行身高干预，孩子就可能突破遗传身高长得更高。该活动针对以下小学、初中学生：开学后，坐在第一排；每年长个不到5厘米；初二男生身高低于1.5米、女生身高低于1.51米。每家参与医院将提供10个免费评测骨龄名额，免费生长发育状况评估和身高预测。
免费治疗对象：确诊为生长激素缺乏症；身高在3个百分位以下，年增长速率不超过5厘米；骨龄女孩≤9岁、男孩≤10岁，骨龄比实际年龄落后1年以上；青春发育期前，年龄≥3岁；6个月内未接受过生长激素治疗等。
湖北医院名单和报名电话
广州军区武汉总医院儿科 邹老师13125169596
武汉大学人民医院儿科 张老师18707128654
咸宁市中心医院儿保科 刘老师15827599815
仙桃市第一人民医院儿科 杨老师13872984851
荆州中心医院内分泌科 杜老师13247292889
恩施州中心医院儿科 刘老师18672065886
宜昌中心人民医院儿科 陈老师15971646662
宜昌第一人民医院儿科 蔡老师13329814112
黄冈市中心医院儿科 孙老师18671348654
黄冈市妇幼保健院儿保科 洪老师18671348654
襄阳市第一人民医院儿科 王老师18972288636
黄石市中心医院儿科 李老师18108698464
免费治疗医院和报名方式
武汉协和医院儿科 付老师15347060632
武汉同济医院儿科 范老师15802765690