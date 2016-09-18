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 第8版 经济
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楚天都市报电子版
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8 经济 2016.9.18 星期日
全球首台常温常压氢能客车在汉诞生
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李墨 通讯员裴道彰）昨日，一台以氢为能源的客车（样车）“泰歌号”，在武汉东风扬子江汽车公司下线。在常温常压环境下，以液态氢为汽车驱动能源，这是全球首次。
    “泰歌号”由中国地质大学旗下武汉地质资源环境工业技术研究院、同济大学、江苏氢阳能源有限公司、扬子江汽车等联合研发。其中，常温常压液态储氢为地大的核心技术。
    氢是能量密度很高的清洁可再生能源。之所以未大规模应用，瓶颈在于它在常温常压下难以存储、运输。2014年，地大可持续能源实验室主任程寒松攻克“有机液态储氢”这一世界性难题，令氢能产业化迎来重大机遇。
    地大资环院院长郝义国介绍，“泰歌号”氢能汽车所应用的常温常压储氢技术，可使储氢密度更大、运输成本更低、加氢更方便，且十分安全。很多人担心氢能源汽车一旦发生交通事故会引发爆炸，“泰歌号”不会，甚至比汽油和柴油动力车还要安全。而且，在行驶过程中，只排放水，没有污染。
    据悉，最快明年上半年，首批常温常压液态储氢公交车及物流车将在我省投入试运营。


   