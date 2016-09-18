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8
经济
2016.9.18 星期日
武汉出现首个轻奢潮流购物中心
壹方昨在武汉天地开业迎客
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者朱泽 谢玲 魏铼）金九银十，江城数个大型购物中心将入市。昨日，武汉首个一站式国际风尚购物中心壹方在武汉天地开业迎客，它拥有11万平方米的购物空间，是一个定位中高端、时尚的国际化综合体。
开业当日，包括华中首个20米LUXE巨幕影厅百丽宫影城、顶级KTV品牌K歌之王、华中首个国际买手店NYFashionStudio、华中首家田野西式音乐餐吧 TheRaddyField、“最具魔性的泰国餐厅”曼步城中城、大陆首家“包龙星”汤包、华中首个超火爆韩剧同款餐吧“创作”等众多市场一直期待的时尚品牌正式亮相。
壹方是武汉首个一站式国际风尚购物中心，也是首个走轻奢潮流路线的商业体。记者发现，与传统意义的高端购物中心不尽相同，壹方走的高端路线不是“耍大牌”，而是更多偏爱轻奢潮牌，此次引进的许多轻奢潮牌都是首次入驻武汉，将吸引新生代潮人的目光。
昨日，来自意大利CrackingArt的动物来袭装置艺术展也同步现身壹方购物中心，这是这个享誉全球的装置艺术展首次来到武汉。同时，“Tango艺术个展”上，著名漫画家Tango展出了近百幅漫画作品，让这个购物中心艺术感十足。
据悉，未来几年内，武汉还将有一批大型购物广场入市，竞争日趋激烈。业内人士分析称，壹方用更具有想象力的业态配比给顾客带来更加新奇的购物体验感，它的出现将为武汉市场带来不一样的商业元素，也为武汉商业探索中高端消费市场提供了新的范本。