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·武汉出现首个轻奢潮流购物中心
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开奖公告
8
经济
2016.9.18 星期日
图文：江城首条BRT楚平路段廊道刷黑
楚天都市报讯 记者昨悉，武汉首条快速公交示范线——雄楚大道BRT项目，已启动尤李立交至楚平路段3.3公里廊道沥青摊铺，计划下月初刷黑完毕，对社会车辆开放。 楚天都市报记者林永俊 通讯员周艳梅 雷宇摄