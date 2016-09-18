查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·武汉市免费培训月嫂 ·买电视送内容VS买内容送电视 ·图文：江城首条BRT楚平路段廊道刷黑 ·武汉出现首个轻奢潮流购物中心 ·广告 ·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 武汉市免费培训月嫂 · 买电视送内容VS买内容送电视 · 图文：江城首条BRT楚平路段廊 · 武汉出现首个轻奢潮流购物中心 · 广告 · 全球首台常温常压氢能客车在汉诞 · 开奖公告 8 经济 2016.9.18 星期日 图文：江城首条BRT楚平路段廊道刷黑 楚天都市报讯 记者昨悉，武汉首条快速公交示范线——雄楚大道BRT项目，已启动尤李立交至楚平路段3.3公里廊道沥青摊铺，计划下月初刷黑完毕，对社会车辆开放。 楚天都市报记者林永俊 通讯员周艳梅 雷宇摄





