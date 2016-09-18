查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 法治 ·图文：过户竟要先垫付30余万贷款 ·母子仨被困自助银行 民警和消防联手救出 ·汉口10处工地夜间扰民受处罚 ·女警务站长一家三口广场上相聚半小时 ·充当“话务员”诈骗获刑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：过户竟要先垫付30余万贷 · 母子仨被困自助银行 民警和消防 · 汉口10处工地夜间扰民受处罚 · 女警务站长一家三口广场上相聚半 · 充当“话务员”诈骗获刑 7 法治 2016.9.18 星期日 两男子出国梦想月薪万元 充当“话务员”诈骗获刑 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者聂丽娟 通讯员李绍红 童坤）受到月薪万元的诱惑，两名男子在海外的电信诈骗窝点当“话务员”。记者昨日获悉，两人近日分别被江岸区法院判处有期徒刑四年、三年六个月。

2014年1月，武汉警方赴菲律宾捣毁电信诈骗窝点，将其中的大陆籍犯罪嫌疑人王某和熊某押回。今年5月，江岸区检察院对两人提起公诉。

王某交代，2013年8月，经人介绍，以旅游护照的身份到了菲律宾，说要从事月薪万元的工作。在当地，经过半个月的培训，他和另15名话务员被要求寻找“猎物”。每天早上，先由电脑群发预定电话，然后他们接着打电话，冒充邮局工作人员，以查询挂号信为由，骗取被害人详细身份信息，再转给冒充公安人员、检察人员的二线、三线“话务员”伺机诈骗。熊某的工作与王某类似。

经查，王某涉案金额为53万余元，熊某为47万余元。江岸区法院审理认为，王某和熊某受雇佣参与诈骗，所处的层级相对较低，在公共犯罪中均起次要作用，系从犯，且两人能自愿认罪，遂从轻处罚。





