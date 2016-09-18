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第7版 法治
·图文：过户竟要先垫付30余万贷款
·母子仨被困自助银行 民警和消防联手救出
·汉口10处工地夜间扰民受处罚
·女警务站长一家三口广场上相聚半小时
·充当“话务员”诈骗获刑
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图文：过户竟要先垫付30余万贷
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充当“话务员”诈骗获刑
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法治
2016.9.18 星期日
两男子出国梦想月薪万元
充当“话务员”诈骗获刑
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者聂丽娟 通讯员李绍红 童坤）受到月薪万元的诱惑，两名男子在海外的电信诈骗窝点当“话务员”。记者昨日获悉，两人近日分别被江岸区法院判处有期徒刑四年、三年六个月。
2014年1月，武汉警方赴菲律宾捣毁电信诈骗窝点，将其中的大陆籍犯罪嫌疑人王某和熊某押回。今年5月，江岸区检察院对两人提起公诉。
王某交代，2013年8月，经人介绍，以旅游护照的身份到了菲律宾，说要从事月薪万元的工作。在当地，经过半个月的培训，他和另15名话务员被要求寻找“猎物”。每天早上，先由电脑群发预定电话，然后他们接着打电话，冒充邮局工作人员，以查询挂号信为由，骗取被害人详细身份信息，再转给冒充公安人员、检察人员的二线、三线“话务员”伺机诈骗。熊某的工作与王某类似。
经查，王某涉案金额为53万余元，熊某为47万余元。江岸区法院审理认为，王某和熊某受雇佣参与诈骗，所处的层级相对较低，在公共犯罪中均起次要作用，系从犯，且两人能自愿认罪，遂从轻处罚。