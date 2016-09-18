查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 法治 ·图文：过户竟要先垫付30余万贷款 ·母子仨被困自助银行 民警和消防联手救出 ·汉口10处工地夜间扰民受处罚 ·女警务站长一家三口广场上相聚半小时 ·充当“话务员”诈骗获刑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：过户竟要先垫付30余万贷 · 母子仨被困自助银行 民警和消防 · 汉口10处工地夜间扰民受处罚 · 女警务站长一家三口广场上相聚半 · 充当“话务员”诈骗获刑 7 法治 2016.9.18 星期日 中秋之夜丈夫和女儿带着月饼来探班 女警务站长一家三口广场上相聚半小时 楚天都市报讯 楚天都市报记者吴昌华 通讯员孙逊



在24小时轮班驻守街头的警务站民警看来，万家团圆的中秋之夜，只是一个寻常的工作时段。中秋节夜晚7时许，记者刚来到武昌首义警务站，恰巧接警台弹出警情：黄鹤楼景区门口有人打架。

正在解放路巡逻的鄂A1588警巡逻车，接指令后仅用了3分钟就到了现场，鄂A1531警巡逻车随之赶去增援，每辆车上都由一名民警带领一名协警。民警到现场后很快控制了事态，原是在景区前摆摊人员与景区工作人员发生了冲突，用小弹簧刀划伤了工作人员的手。随后，伤人者被带往黄鹤楼派出所进一步处理。

如果说警务站的中秋之夜与平日不同，那就是民警们更加绷紧了安全弦。所幸，当晚没有发生更突出的警情。首义警务站站长赵少华，是全市50多个警务站中唯一的女站长，当晚并不是她当班，但过节期间马虎不得，她仍是一大早就来到站里，中午和晚上都是在站里吃的盒饭，“作为一名民警，节假日这样度过很正常”。

晚10时许，首义广场周边稍微安静了一些，一名帅气的中年男子牵着一个小姑娘走进警务站。原来，他们是赵少华的丈夫和女儿，两人带来了3个月饼和一只螃蟹，是特意来和赵少华一起过中秋的。

警务站外就是首义广场，一家三口就蹲坐在广场的台阶上，在月光下享受团聚的时光。不到半个小时，月饼和螃蟹吃完了，赵少华笑着起身：“感谢帅哥、美女的探望慰问，你们回家吧。”

这一家三口的中秋节，就这样度过了。





