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第7版 法治
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·汉口10处工地夜间扰民受处罚
·女警务站长一家三口广场上相聚半小时
·充当“话务员”诈骗获刑
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图文：过户竟要先垫付30余万贷
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母子仨被困自助银行 民警和消防
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汉口10处工地夜间扰民受处罚
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女警务站长一家三口广场上相聚半
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充当“话务员”诈骗获刑
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法治
2016.9.18 星期日
不顾城管部门多次停工警告
汉口10处工地夜间扰民受处罚
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员宋宏 雷明峰）夜间施工扰人清梦，城管队员前脚责令停工，工地后脚照样施工。前日，江岸区城管对10处阳奉阴违的工地，开出了1-3万元不等的罚单。
江岸区现有170处工地，近来天气逐渐转凉，部分施工单位为赶进度通宵施工，引来居民投诉不断。如居民郑先生就反映，位于长江二桥附近的一个工地，经常施工到凌晨三四点，刺耳的噪音让人无法入睡。
江岸区城管执法大队直属五中队执法人员赶到现场责令停工，但第二天晚上，该工地照样施工到凌晨。虽然城管多次上门警告，但就是停不下来，不到半个月，该工地投诉量达到40余起。为此，城管部门下达了3万元的处罚。
对于无证夜间施工或多次警告却不改的施工单位，江岸城管部门表示，除了加大处罚力度，还将公开曝光，并在征信系统公示。
目前，这10处被处罚的工地已向城管部门作出承诺，调整施工时间，不再夜间扰民。