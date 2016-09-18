查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 法治 ·图文：过户竟要先垫付30余万贷款 ·母子仨被困自助银行 民警和消防联手救出 ·汉口10处工地夜间扰民受处罚 ·女警务站长一家三口广场上相聚半小时 ·充当“话务员”诈骗获刑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：过户竟要先垫付30余万贷 · 母子仨被困自助银行 民警和消防 · 汉口10处工地夜间扰民受处罚 · 女警务站长一家三口广场上相聚半 · 充当“话务员”诈骗获刑 7 法治 2016.9.18 星期日 不顾城管部门多次停工警告 汉口10处工地夜间扰民受处罚 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员宋宏 雷明峰）夜间施工扰人清梦，城管队员前脚责令停工，工地后脚照样施工。前日，江岸区城管对10处阳奉阴违的工地，开出了1-3万元不等的罚单。

江岸区现有170处工地，近来天气逐渐转凉，部分施工单位为赶进度通宵施工，引来居民投诉不断。如居民郑先生就反映，位于长江二桥附近的一个工地，经常施工到凌晨三四点，刺耳的噪音让人无法入睡。

江岸区城管执法大队直属五中队执法人员赶到现场责令停工，但第二天晚上，该工地照样施工到凌晨。虽然城管多次上门警告，但就是停不下来，不到半个月，该工地投诉量达到40余起。为此，城管部门下达了3万元的处罚。

对于无证夜间施工或多次警告却不改的施工单位，江岸城管部门表示，除了加大处罚力度，还将公开曝光，并在征信系统公示。

目前，这10处被处罚的工地已向城管部门作出承诺，调整施工时间，不再夜间扰民。





