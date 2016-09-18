查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 法治 ·图文：过户竟要先垫付30余万贷款 ·母子仨被困自助银行 民警和消防联手救出 ·汉口10处工地夜间扰民受处罚 ·女警务站长一家三口广场上相聚半小时 ·充当“话务员”诈骗获刑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：过户竟要先垫付30余万贷 · 母子仨被困自助银行 民警和消防 · 汉口10处工地夜间扰民受处罚 · 女警务站长一家三口广场上相聚半 · 充当“话务员”诈骗获刑 7 法治 2016.9.18 星期日 母子仨被困自助银行 民警和消防联手救出 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺 通讯员丁其刚 丁珮 实习生王小叶）深夜自助银行里传来呼救声，附近居民以为是发生了什么不测紧急报警，民警赶来发现是取钱的母子3人被困在里面，后与消防官兵一起将3人救出。

16日晚11时50分许，家住东西湖吴南花园的刘先生正在7楼阳台赏月，突然听到楼下银行方向传来“救命”呼喊声，他立即报警。吴家山派出所民警立即赶来，发现一名女子和2名孩子被困在一处自助银行里。民警试了试，发现门锁坏了，被困女子从里面也打不开门。

民警与银行方面联系无果，只好请求消防官兵增援。很快，吴家山消防中队官兵赶到，使用消防救援梯将被困3人从隔板上方的狭小空间救出。

原来，当晚11时30分许，38岁的林女士带着女儿和儿子来取款，取完后发现门锁坏了无法出去，而她忘了带手机，只好大呼救命。





