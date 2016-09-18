查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第7版 法治
·图文：过户竟要先垫付30余万贷款
·母子仨被困自助银行 民警和消防联手救出
·汉口10处工地夜间扰民受处罚
·女警务站长一家三口广场上相聚半小时
·充当“话务员”诈骗获刑
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 文娱
第11版 : 小小作家
第12版 : 体育
第13版 : 时事
第14版 : 茶馆
第15版 : 活法
第16版 : 脸谱
第2版 : 要闻
第3版 : 关注
第4版 : 调查
第5版 : 评论
第6版 : 现场
第7版 : 法治
第8版 : 经济
第9版 : 教卫
·
图文：过户竟要先垫付30余万贷
·
母子仨被困自助银行 民警和消防
·
汉口10处工地夜间扰民受处罚
·
女警务站长一家三口广场上相聚半
·
充当“话务员”诈骗获刑
7
法治
2016.9.18 星期日
母子仨被困自助银行 民警和消防联手救出
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺 通讯员丁其刚 丁珮 实习生王小叶）深夜自助银行里传来呼救声，附近居民以为是发生了什么不测紧急报警，民警赶来发现是取钱的母子3人被困在里面，后与消防官兵一起将3人救出。
16日晚11时50分许，家住东西湖吴南花园的刘先生正在7楼阳台赏月，突然听到楼下银行方向传来“救命”呼喊声，他立即报警。吴家山派出所民警立即赶来，发现一名女子和2名孩子被困在一处自助银行里。民警试了试，发现门锁坏了，被困女子从里面也打不开门。
民警与银行方面联系无果，只好请求消防官兵增援。很快，吴家山消防中队官兵赶到，使用消防救援梯将被困3人从隔板上方的狭小空间救出。
原来，当晚11时30分许，38岁的林女士带着女儿和儿子来取款，取完后发现门锁坏了无法出去，而她忘了带手机，只好大呼救命。