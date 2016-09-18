查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 法治 ·图文：过户竟要先垫付30余万贷款 ·母子仨被困自助银行 民警和消防联手救出 ·汉口10处工地夜间扰民受处罚 ·女警务站长一家三口广场上相聚半小时 ·充当“话务员”诈骗获刑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：过户竟要先垫付30余万贷 · 母子仨被困自助银行 民警和消防 · 汉口10处工地夜间扰民受处罚 · 女警务站长一家三口广场上相聚半 · 充当“话务员”诈骗获刑 7 法治 2016.9.18 星期日 买房多年才想起办过户手续 却发现卖主一房二卖还有抵押债务 图文：过户竟要先垫付30余万贷款 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓 实习生郭佳惠）市民李女士买下邻居王某的房子多年后，才想到去办理过户手续。这时，她却发现王某又将房子卖给自己的女儿陈某，套取了银行贷款30余万元。由于王某母女均下落不明，李女士只好打官司维权。昨悉，硚口区法院一审判决，确认王某与女儿陈某签订的房屋买卖合同无效。

2004年11月，李女士以27万余元的价格，买下了邻居王某在汉口民意四路一套107余平方米的住房，双方签订了购房协议书。李女士支付了20万元，余款待过户时支付。接着，李女士将两家的房屋打通，顿时宽绰多了。

一晃到了2012年5月，房价上涨厉害，李女士想把过户手续办了，以免夜长梦多，但王某以各种理由推脱。李女士遂将王某告上法庭。2012年12月，硚口区法院一审判决，王某需将房屋过户至李女士名下。

但是，过户的事还是没有进展。直到有一天，银行工作人员找到李女士，说王某于2010年1月以50万元的价格，将该房产出售给陈某，并已将房权登记在陈某名下。陈某又以该房屋作抵押，从银行贷款38万元，贷款期限为20年，从2010年1月29日至2030年1月29日。陈某仅偿还了2万余元，还差35万余元未还。银行准备对该房产进行拍卖抵债。

李女士这一下慌了神，赶紧四处寻找王某下落，但未果。2015年10月，李女士再次将王某告上硚口区法院，同时也将买主陈某一并列为被告。王某、陈某经法庭传唤后仍未到庭，法院依法缺席审理。

经法庭调查，王某有一女叫陈某，与买主陈某同名同姓，且出生年月相同，但身份证号不同。买主陈某的户籍地为大悟县，属空挂户，其在大悟县的户籍信息因属双重户口已被注销，足以认定陈某就是王某之女。

法院审理后认为，王某将房屋出售给李女士后，又将房屋出卖并过户给亲生女儿，主观上具有恶意。而陈某在9天之内就完成了房屋买卖、过户、办理抵押贷款等一系列手续，明显不合常理，母女俩有恶意串通之嫌，遂于今年2月一审判决确认王某与女儿陈某签订的房屋买卖合同无效。由于两被告下落不明，法院公告送达判决书两个半月后仍无音讯。目前，该判决已生效。

昨日，主审法官谢磊介绍，银行贷款的30余万元本应由陈某偿还，现陈某下落不明，李女士要办理产权证，只能先垫付这笔30余万元贷款，用来注销银行抵押后，才能办证过户，然后再找陈某追偿这笔钱。他提醒市民买房后要及早过户，以防有变。





