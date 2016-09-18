顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一盒厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕图文：贴心女儿留下手绘操作示意图图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃保洁员骑车经过时摔断两根肋骨深夜莫名接到殡葬服务电话
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 第6版 现场
·顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一盒
·厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕
·图文：贴心女儿留下手绘操作示意图
·图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃
·保洁员骑车经过时摔断两根肋骨
·深夜莫名接到殡葬服务电话
楚天都市报电子版
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6 现场 2016.9.18 星期日
厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员殷莉红 郭悦琪）昨日，记者在武昌户部巷和中共五大会址附近的两处公厕看到，丢弃的旧马桶、拖把池、塑料油壶和可乐瓶，被厕所管理员用来当成花盆，种上花装点公厕，市民和游客纷纷点赞。
    昨日上午，在武昌青石桥路上的一座公厕，门前有两个废旧马桶，种着月季、金边兰等植物，远远看去，绿意盎然。户部巷附近的一座公厕，海棠娇艳欲滴，青芋生机勃勃。仔细一看，其花盆也是用饮料瓶和塑料油壶制作而成。公厕管理员夏恒卫告诉记者，这些废弃物，是平时收集起来的，简单改装就成了花盆，种上一些植物绿化公厕。
    来自成都的游客吕女士说，利用废旧物品进行绿化，既美化了环境，还倡导了一种低碳环保的生活。
    武昌厕管站站长黄飞介绍，下步将在全区300座公厕中进行推广，让公厕在满足市民方便的同时雅起来。


   