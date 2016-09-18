查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一盒 ·厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕 ·图文：贴心女儿留下手绘操作示意图 ·图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃 ·保洁员骑车经过时摔断两根肋骨 ·深夜莫名接到殡葬服务电话 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一 · 厕管员利用废旧物种上植物绿化公 · 图文：贴心女儿留下手绘操作示意 · 图文：洗发水从天而降 砸碎婚车 · 保洁员骑车经过时摔断两根肋骨 · 深夜莫名接到殡葬服务电话 6 现场 2016.9.18 星期日 厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员殷莉红 郭悦琪）昨日，记者在武昌户部巷和中共五大会址附近的两处公厕看到，丢弃的旧马桶、拖把池、塑料油壶和可乐瓶，被厕所管理员用来当成花盆，种上花装点公厕，市民和游客纷纷点赞。

昨日上午，在武昌青石桥路上的一座公厕，门前有两个废旧马桶，种着月季、金边兰等植物，远远看去，绿意盎然。户部巷附近的一座公厕，海棠娇艳欲滴，青芋生机勃勃。仔细一看，其花盆也是用饮料瓶和塑料油壶制作而成。公厕管理员夏恒卫告诉记者，这些废弃物，是平时收集起来的，简单改装就成了花盆，种上一些植物绿化公厕。

来自成都的游客吕女士说，利用废旧物品进行绿化，既美化了环境，还倡导了一种低碳环保的生活。

武昌厕管站站长黄飞介绍，下步将在全区300座公厕中进行推广，让公厕在满足市民方便的同时雅起来。





