查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第6版 现场
·顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一盒
·厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕
·图文：贴心女儿留下手绘操作示意图
·图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃
·保洁员骑车经过时摔断两根肋骨
·深夜莫名接到殡葬服务电话
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 文娱
第11版 : 小小作家
第12版 : 体育
第13版 : 时事
第14版 : 茶馆
第15版 : 活法
第16版 : 脸谱
第2版 : 要闻
第3版 : 关注
第4版 : 调查
第5版 : 评论
第6版 : 现场
第7版 : 法治
第8版 : 经济
第9版 : 教卫
·
顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一
·
厕管员利用废旧物种上植物绿化公
·
图文：贴心女儿留下手绘操作示意
·
图文：洗发水从天而降 砸碎婚车
·
保洁员骑车经过时摔断两根肋骨
·
深夜莫名接到殡葬服务电话
6
现场
2016.9.18 星期日
厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员殷莉红 郭悦琪）昨日，记者在武昌户部巷和中共五大会址附近的两处公厕看到，丢弃的旧马桶、拖把池、塑料油壶和可乐瓶，被厕所管理员用来当成花盆，种上花装点公厕，市民和游客纷纷点赞。
昨日上午，在武昌青石桥路上的一座公厕，门前有两个废旧马桶，种着月季、金边兰等植物，远远看去，绿意盎然。户部巷附近的一座公厕，海棠娇艳欲滴，青芋生机勃勃。仔细一看，其花盆也是用饮料瓶和塑料油壶制作而成。公厕管理员夏恒卫告诉记者，这些废弃物，是平时收集起来的，简单改装就成了花盆，种上一些植物绿化公厕。
来自成都的游客吕女士说，利用废旧物品进行绿化，既美化了环境，还倡导了一种低碳环保的生活。
武昌厕管站站长黄飞介绍，下步将在全区300座公厕中进行推广，让公厕在满足市民方便的同时雅起来。