查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一盒 ·厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕 ·图文：贴心女儿留下手绘操作示意图 ·图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃 ·保洁员骑车经过时摔断两根肋骨 ·深夜莫名接到殡葬服务电话 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一 · 厕管员利用废旧物种上植物绿化公 · 图文：贴心女儿留下手绘操作示意 · 图文：洗发水从天而降 砸碎婚车 · 保洁员骑车经过时摔断两根肋骨 · 深夜莫名接到殡葬服务电话 6 现场 2016.9.18 星期日 顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一盒 查阅监控后昨日退款 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张皓 李辉）购买两盒月饼，结果发货时店里少给了一盒。顾客发现后，店方调出监控才承认出错。昨日，经一番交涉，店方向顾客退款。

昨日上午，阮先生反映，9月14日下午4时许，他在汉口永清街一家食品店购买两盒月饼，支付456元。第二天中秋节下午，他带着月饼回嘉鱼老家，大家发现只有一盒月饼。原来，阮先生当时看到一盒里面有两个小盒，误以为就是两盒。

阮先生告诉记者，中秋节当天就向店方打电话反映此事。16日晚，店员回电说，调查了监控，忙乱中确实少给了一盒，可以来再领一盒。阮先生表示，中秋节都过完了，还要月饼干啥。他要求退款，可店方称只能补领无法退钱。

昨日上午，记者陪同阮先生来到该店。负责人说，已有人买走了这盒月饼，当即转账退还228元。





