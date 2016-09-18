顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一盒厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕图文：贴心女儿留下手绘操作示意图图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃保洁员骑车经过时摔断两根肋骨深夜莫名接到殡葬服务电话
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 第6版 现场
·顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一盒
·厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕
·图文：贴心女儿留下手绘操作示意图
·图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃
·保洁员骑车经过时摔断两根肋骨
·深夜莫名接到殡葬服务电话
楚天都市报电子版
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6 现场 2016.9.18 星期日
顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一盒
查阅监控后昨日退款
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张皓 李辉）购买两盒月饼，结果发货时店里少给了一盒。顾客发现后，店方调出监控才承认出错。昨日，经一番交涉，店方向顾客退款。
    昨日上午，阮先生反映，9月14日下午4时许，他在汉口永清街一家食品店购买两盒月饼，支付456元。第二天中秋节下午，他带着月饼回嘉鱼老家，大家发现只有一盒月饼。原来，阮先生当时看到一盒里面有两个小盒，误以为就是两盒。
    阮先生告诉记者，中秋节当天就向店方打电话反映此事。16日晚，店员回电说，调查了监控，忙乱中确实少给了一盒，可以来再领一盒。阮先生表示，中秋节都过完了，还要月饼干啥。他要求退款，可店方称只能补领无法退钱。
    昨日上午，记者陪同阮先生来到该店。负责人说，已有人买走了这盒月饼，当即转账退还228元。


   