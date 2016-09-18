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·厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕
·图文：贴心女儿留下手绘操作示意图
·图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃
·保洁员骑车经过时摔断两根肋骨
·深夜莫名接到殡葬服务电话
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顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一
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厕管员利用废旧物种上植物绿化公
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图文：贴心女儿留下手绘操作示意
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图文：洗发水从天而降 砸碎婚车
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保洁员骑车经过时摔断两根肋骨
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深夜莫名接到殡葬服务电话
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现场
2016.9.18 星期日
顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一盒
查阅监控后昨日退款
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张皓 李辉）购买两盒月饼，结果发货时店里少给了一盒。顾客发现后，店方调出监控才承认出错。昨日，经一番交涉，店方向顾客退款。
昨日上午，阮先生反映，9月14日下午4时许，他在汉口永清街一家食品店购买两盒月饼，支付456元。第二天中秋节下午，他带着月饼回嘉鱼老家，大家发现只有一盒月饼。原来，阮先生当时看到一盒里面有两个小盒，误以为就是两盒。
阮先生告诉记者，中秋节当天就向店方打电话反映此事。16日晚，店员回电说，调查了监控，忙乱中确实少给了一盒，可以来再领一盒。阮先生表示，中秋节都过完了，还要月饼干啥。他要求退款，可店方称只能补领无法退钱。
昨日上午，记者陪同阮先生来到该店。负责人说，已有人买走了这盒月饼，当即转账退还228元。