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 第6版 现场
·顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一盒
·厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕
·图文：贴心女儿留下手绘操作示意图
·图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃
·保洁员骑车经过时摔断两根肋骨
·深夜莫名接到殡葬服务电话
楚天都市报电子版
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6 现场 2016.9.18 星期日
深夜莫名接到殡葬服务电话
女顾客和楼盘推销员互指对方恶搞
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅 魏铼）家人明明都好好的，却在夜里突然接到殡葬服务公司的电话。昨日，说起自己接到的恶作剧电话，家住硚口的刘女士非常气愤。
    刘女士说，14日晚8时30分左右，她突然接到一名男子打来的电话，男子自称姓闵，是殡葬服务公司的，并询问她家是不是有人过世，是否需要殡葬一条龙服务。刘女士当时又诧异又气愤，想到有人在恶作剧，询问闵先生后，她才知道是一名梅姓女士通知殡葬服务公司的。
    梅女士是硚口一楼盘的售楼员，此前，刘女士与梅女士曾发生矛盾。
    刘女士称，本月上旬，她给某网站打电话咨询该楼盘的情况，随后她就接到梅女士的电话。过了几天，她又接到另一楼盘推销员的电话。她认为自己的个人信息是被梅女士泄露了，但梅女士表示并不知此事。为此，双方13日发生争执。
    闵先生说，当时是一个外地号码联系他，说梅女士需要殡葬服务。他先给梅女士打了电话，但梅女士没有接，随后他发了短信。梅女士回短信告诉他刘女士的电话，他这才给刘女士打了电话。
    梅女士表示，13日晚上，她和刘女士发生争执后，就有一家殡葬服务公司给她打电话询问她是否需要殡葬服务，把她吓得够呛，她怀疑是刘女士在恶搞。
    是谁将刘女士的电话告诉了另一楼盘的售楼员？梅女士表示，不是她泄露的。而且，刘女士先咨询了某网站，她是从网站获得刘女士的号码。
    该网站工作人员告诉记者，网站和另一楼盘没有合作，不会将刘女士的信息泄露出去。
    记者随即致电第二家楼盘，一名销售人员称，售楼员很多，到底是谁在向刘女士推销房子需要查找。


   