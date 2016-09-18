顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一盒厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕图文：贴心女儿留下手绘操作示意图图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃保洁员骑车经过时摔断两根肋骨深夜莫名接到殡葬服务电话
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 第6版 现场
·顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一盒
·厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕
·图文：贴心女儿留下手绘操作示意图
·图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃
·保洁员骑车经过时摔断两根肋骨
·深夜莫名接到殡葬服务电话
楚天都市报电子版
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6 现场 2016.9.18 星期日
马路上电缆井盖破损
保洁员骑车经过时摔断两根肋骨
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅 魏铼）马路上电缆井盖破损，46岁的保洁员蔡女士骑车经过时，摔倒受伤，两根肋骨骨折。
    蔡女士是一名保洁员，租住在团结大道礼和路的东方红村二组。前晚8时左右，她骑车出门，沿着团结大道没走多远，就摔到坑里。所幸有两名路人帮忙将她拉了起来，当时她摔得头昏眼花，请人帮忙打电话叫了120。
    昨日下午，楚天都市报记者现场看到，蔡女士摔倒的地方是一个电缆井，井盖已经破损，露出一个大窟窿。路边商户赵先生说，井盖已经破损五六天了，一直没人处理，直到昨日上午，才有人过来在井边放了反光锥桶做警示。
    蔡女士被送往武汉市第九医院，医院诊断结果表明，她左胸部有两根肋骨骨折。城管工作人员表示，将马上派人处理破损的电缆井盖。


   