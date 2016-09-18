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·顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一盒
·厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕
·图文：贴心女儿留下手绘操作示意图
·图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃
·保洁员骑车经过时摔断两根肋骨
·深夜莫名接到殡葬服务电话
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顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一
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厕管员利用废旧物种上植物绿化公
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图文：洗发水从天而降 砸碎婚车
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保洁员骑车经过时摔断两根肋骨
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深夜莫名接到殡葬服务电话
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现场
2016.9.18 星期日
马路上电缆井盖破损
保洁员骑车经过时摔断两根肋骨
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅 魏铼）马路上电缆井盖破损，46岁的保洁员蔡女士骑车经过时，摔倒受伤，两根肋骨骨折。
蔡女士是一名保洁员，租住在团结大道礼和路的东方红村二组。前晚8时左右，她骑车出门，沿着团结大道没走多远，就摔到坑里。所幸有两名路人帮忙将她拉了起来，当时她摔得头昏眼花，请人帮忙打电话叫了120。
昨日下午，楚天都市报记者现场看到，蔡女士摔倒的地方是一个电缆井，井盖已经破损，露出一个大窟窿。路边商户赵先生说，井盖已经破损五六天了，一直没人处理，直到昨日上午，才有人过来在井边放了反光锥桶做警示。
蔡女士被送往武汉市第九医院，医院诊断结果表明，她左胸部有两根肋骨骨折。城管工作人员表示，将马上派人处理破损的电缆井盖。