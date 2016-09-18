查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一盒 ·厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕 ·图文：贴心女儿留下手绘操作示意图 ·图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃 ·保洁员骑车经过时摔断两根肋骨 ·深夜莫名接到殡葬服务电话 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一 · 厕管员利用废旧物种上植物绿化公 · 图文：贴心女儿留下手绘操作示意 · 图文：洗发水从天而降 砸碎婚车 · 保洁员骑车经过时摔断两根肋骨 · 深夜莫名接到殡葬服务电话 6 现场 2016.9.18 星期日 马路上电缆井盖破损 保洁员骑车经过时摔断两根肋骨 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅 魏铼）马路上电缆井盖破损，46岁的保洁员蔡女士骑车经过时，摔倒受伤，两根肋骨骨折。

蔡女士是一名保洁员，租住在团结大道礼和路的东方红村二组。前晚8时左右，她骑车出门，沿着团结大道没走多远，就摔到坑里。所幸有两名路人帮忙将她拉了起来，当时她摔得头昏眼花，请人帮忙打电话叫了120。

昨日下午，楚天都市报记者现场看到，蔡女士摔倒的地方是一个电缆井，井盖已经破损，露出一个大窟窿。路边商户赵先生说，井盖已经破损五六天了，一直没人处理，直到昨日上午，才有人过来在井边放了反光锥桶做警示。

蔡女士被送往武汉市第九医院，医院诊断结果表明，她左胸部有两根肋骨骨折。城管工作人员表示，将马上派人处理破损的电缆井盖。





