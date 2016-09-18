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第6版 现场
·顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一盒
·厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕
·图文：贴心女儿留下手绘操作示意图
·图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃
·保洁员骑车经过时摔断两根肋骨
·深夜莫名接到殡葬服务电话
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顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一
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厕管员利用废旧物种上植物绿化公
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图文：贴心女儿留下手绘操作示意
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图文：洗发水从天而降 砸碎婚车
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保洁员骑车经过时摔断两根肋骨
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深夜莫名接到殡葬服务电话
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现场
2016.9.18 星期日
图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅 魏铼）昨日是新郎彭先生大喜的日子，可一瓶洗发水却让他和新娘很郁闷——洗发水从天而降，砸坏了主婚车。
彭先生的新房在洪山区中建福地星城小区。昨日上午9时许，彭先生接新娘，主婚车是一辆奥迪A8，停在小区4栋1单元和1栋1单元之间,司机李先生坐在车内等。
9时30分，李先生被“砰”的一声巨响吓了一跳，仔细一看，车前挡风玻璃被砸出一个洞。他下车查看发现，竟然有一大瓶洗发水砸中车玻璃。
昨日上午，楚天都市报记者赶到小区看到，两栋楼都有30多层高，入住的业主不多。物业工作人员告诉记者，派人挨家询问了两个单元的住户，但没人承认洗发水是自家的。
洪山派出所已介入调查。