查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一盒 ·厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕 ·图文：贴心女儿留下手绘操作示意图 ·图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃 ·保洁员骑车经过时摔断两根肋骨 ·深夜莫名接到殡葬服务电话 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一 · 厕管员利用废旧物种上植物绿化公 · 图文：贴心女儿留下手绘操作示意 · 图文：洗发水从天而降 砸碎婚车 · 保洁员骑车经过时摔断两根肋骨 · 深夜莫名接到殡葬服务电话 6 现场 2016.9.18 星期日 图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅 魏铼）昨日是新郎彭先生大喜的日子，可一瓶洗发水却让他和新娘很郁闷——洗发水从天而降，砸坏了主婚车。

彭先生的新房在洪山区中建福地星城小区。昨日上午9时许，彭先生接新娘，主婚车是一辆奥迪A8，停在小区4栋1单元和1栋1单元之间,司机李先生坐在车内等。

9时30分，李先生被“砰”的一声巨响吓了一跳，仔细一看，车前挡风玻璃被砸出一个洞。他下车查看发现，竟然有一大瓶洗发水砸中车玻璃。

昨日上午，楚天都市报记者赶到小区看到，两栋楼都有30多层高，入住的业主不多。物业工作人员告诉记者，派人挨家询问了两个单元的住户，但没人承认洗发水是自家的。

洪山派出所已介入调查。





