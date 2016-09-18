顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一盒厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕图文：贴心女儿留下手绘操作示意图图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃保洁员骑车经过时摔断两根肋骨深夜莫名接到殡葬服务电话
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 第6版 现场
·顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一盒
·厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕
·图文：贴心女儿留下手绘操作示意图
·图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃
·保洁员骑车经过时摔断两根肋骨
·深夜莫名接到殡葬服务电话
楚天都市报电子版
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6 现场 2016.9.18 星期日
图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅 魏铼）昨日是新郎彭先生大喜的日子，可一瓶洗发水却让他和新娘很郁闷——洗发水从天而降，砸坏了主婚车。
    彭先生的新房在洪山区中建福地星城小区。昨日上午9时许，彭先生接新娘，主婚车是一辆奥迪A8，停在小区4栋1单元和1栋1单元之间,司机李先生坐在车内等。
    9时30分，李先生被“砰”的一声巨响吓了一跳，仔细一看，车前挡风玻璃被砸出一个洞。他下车查看发现，竟然有一大瓶洗发水砸中车玻璃。
    昨日上午，楚天都市报记者赶到小区看到，两栋楼都有30多层高，入住的业主不多。物业工作人员告诉记者，派人挨家询问了两个单元的住户，但没人承认洗发水是自家的。
    洪山派出所已介入调查。


   