顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一盒厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕图文：贴心女儿留下手绘操作示意图图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃保洁员骑车经过时摔断两根肋骨深夜莫名接到殡葬服务电话
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 第6版 现场
·顾客买了两盒月饼店方忙乱少给一盒
·厕管员利用废旧物种上植物绿化公厕
·图文：贴心女儿留下手绘操作示意图
·图文：洗发水从天而降 砸碎婚车前玻璃
·保洁员骑车经过时摔断两根肋骨
·深夜莫名接到殡葬服务电话
楚天都市报电子版
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6 现场 2016.9.18 星期日
中秋节从北京回汉探亲 帮爸妈手机里下载看病APP
图文：贴心女儿留下手绘操作示意图
    楚天都市报讯 图为：易小姐手绘的第一张示意图

    楚天都市报讯（记者张皓 李辉）担心日益变老的父母看病不方便，北漂女儿今年中秋节回汉探亲时，为父母在手机上下载了看病软件。又花费3个小时，手绘了8页示意图，帮助老人熟悉掌握软件操作流程。昨日，一名武汉女孩孝心满满的手绘图，获大量网友点赞。
    “好友中秋回家，为了方便爸妈找医生看病，专门手绘了一套就医说明书！看到时已惊呆！虽然字写得有点难看，依旧令人感动！”昨日中午，网友coffee2046发出这条微博，获得许多人点赞。微博上展示了8张由A4纸张绘就的示意图，第一张写着一句话：亲爱的老妈，我不能一直陪在你身边，一定要多注意身体啊。“妈，点击这里挂号”、“点击这里可以向医生在线问诊”、“点击这个，就可以让你面对面看病”……从第一页到第八页，详细注明了手机界面上每个选项的操作流程，一目了然。
    昨日下午，记者辗转联系上博主的朋友。女孩姓易，家住汉口上海路，今年28岁，昨日已返回北京。六年前，易小姐从湖北中医药大学毕业后，在北京从事医药行业。
    “每年只有节假日才能回来，父母年近七旬，外婆也快90岁了”。易小姐说，她是独生女，父母是下岗工人，这次中秋节前一天晚上回到家里，看到父母就煮点清汤挂面吃，觉得挺心酸的。
    最令易小姐担心的，还是父母的身体。父亲三年前做过心脏搭桥手术，妈妈还有颈椎病，到医院看病要排队，有时就在家躺一躺不愿出门。正因为这样，她才想到为父母的手机各下载一款看病软件。
    “软件下载了，可在手机上操作使用还有点复杂，老人学会不容易。”易小姐比喻，父母年纪大了，有些方面跟不上时代的步伐，“这就像小时候父亲教我们走路写字一样，现在需要做子女的耐心地教会他们。”
    中秋节两天，易小姐看望了外婆，陪父母逛了东湖，参观了省博物馆。“经过两天的强化指导和实践训练，妈妈已基本掌握了软件的使用，爸爸的学习还不是很乐观。”易小姐说，临走前，她特意花3个小时，手绘了8张示意图，以便帮助父母复习掌握，熟练运用。
    “女儿真是父母贴心的小棉袄！”易妈妈自豪地夸赞女儿。


 