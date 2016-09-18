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楚天都市报讯（记者张皓 李辉）担心日益变老的父母看病不方便，北漂女儿今年中秋节回汉探亲时，为父母在手机上下载了看病软件。又花费3个小时，手绘了8页示意图，帮助老人熟悉掌握软件操作流程。昨日，一名武汉女孩孝心满满的手绘图，获大量网友点赞。

“好友中秋回家，为了方便爸妈找医生看病，专门手绘了一套就医说明书！看到时已惊呆！虽然字写得有点难看，依旧令人感动！”昨日中午，网友coffee2046发出这条微博，获得许多人点赞。微博上展示了8张由A4纸张绘就的示意图，第一张写着一句话：亲爱的老妈，我不能一直陪在你身边，一定要多注意身体啊。“妈，点击这里挂号”、“点击这里可以向医生在线问诊”、“点击这个，就可以让你面对面看病”……从第一页到第八页，详细注明了手机界面上每个选项的操作流程，一目了然。

昨日下午，记者辗转联系上博主的朋友。女孩姓易，家住汉口上海路，今年28岁，昨日已返回北京。六年前，易小姐从湖北中医药大学毕业后，在北京从事医药行业。

“每年只有节假日才能回来，父母年近七旬，外婆也快90岁了”。易小姐说，她是独生女，父母是下岗工人，这次中秋节前一天晚上回到家里，看到父母就煮点清汤挂面吃，觉得挺心酸的。

最令易小姐担心的，还是父母的身体。父亲三年前做过心脏搭桥手术，妈妈还有颈椎病，到医院看病要排队，有时就在家躺一躺不愿出门。正因为这样，她才想到为父母的手机各下载一款看病软件。

“软件下载了，可在手机上操作使用还有点复杂，老人学会不容易。”易小姐比喻，父母年纪大了，有些方面跟不上时代的步伐，“这就像小时候父亲教我们走路写字一样，现在需要做子女的耐心地教会他们。”

中秋节两天，易小姐看望了外婆，陪父母逛了东湖，参观了省博物馆。“经过两天的强化指导和实践训练，妈妈已基本掌握了软件的使用，爸爸的学习还不是很乐观。”易小姐说，临走前，她特意花3个小时，手绘了8张示意图，以便帮助父母复习掌握，熟练运用。

“女儿真是父母贴心的小棉袄！”易妈妈自豪地夸赞女儿。





