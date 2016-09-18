查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 评论 ·“天宫二号”夯筑斑斓航天梦 ·图文：背官员为何要被当作好人好事 ·价值观“立正”技术才能“齐步走” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · “天宫二号”夯筑斑斓航天梦 · 图文：背官员为何要被当作好人好 · 价值观“立正”技术才能“齐步走 5 评论 2016.9.18 星期日 图文：背官员为何要被当作好人好事 楚天都市报讯 楚天都市报评论员徐汉雄



9月16日下午，浙江泰顺县教育局官博发布消息，对该局计财科科长“在下乡指导救灾路上被在场的保险工作人员搀扶”一事作出回应，决定免去包序威的科长职务。（9月17日 《新京报》）



因台风来袭，泰顺受灾严重，教育局计财科科长包序威，去学校了解灾情，在一处淤泥路段，被两个保险公司的工作人员架着经过，因为他当时没有穿雨鞋，他们穿了。这一幕被同行的保险公司另一个员工拍了下来，本想记录这种帮助他人跋涉泥泞的温馨感人场面，结果成了负面舆情，科长被指官僚主义，让人抬着去救灾。

这已不是第一次，有官员因这样的照片引起风波。早在2014年的6月20日，江西贵溪市白田乡兰田村，3名小学女生在返校途中意外落水，2人身亡。在救援现场，贵溪市政府办公室副主任为避免趟水湿鞋，让下属背其过河。再往前的一年，浙江余姚一名救灾官员因为被村支书背着趟过积水而被免职。

虽然这些事件，官员都是他人主动来背，自己是被动坐到他人肩上，但都无一例外受到批评。跟泰顺这位计财科长一样，下雨天勘灾不穿雨鞋，仍是休闲打扮，哪像是来救灾的。即便没被人背，不愿湿脚的斯文样，也会被认为是走过场，缺真诚，作风漂浮，不接地气。所以，有评论一针见血，请从思想深处脱下你的鞋子。

还想说的是，为何这样的场景，总会被记录下来？我相信拍摄者都是出于好心，想表扬一种热心助人，所谓拍者无心，看者有意。最后被围观的群众看出问题所在，形成负面舆情，估计拍摄者也没想到。

为什么在他们眼中，总将背官员当作好人好事来表扬，并发出去做宣传之用？拍照无辜，拍马有毒。一些人的头脑中，始终紧绷着一根弦，即不放过任何表扬、示好领导的机会，你看，我背了你，我帮你打了伞、拎了包。结果，照片发出来，倒成了领导工作不踏实的铁证。

个别官员的形式主义要不得，这种讨好谄媚的思想，一样是陷阱啊。官员要人背要人搀扶，倒的是人格尊严，同样要扶起来的，是对官员的一个正常态度。这类照片出事，需要反思的是当事各方，需要被矫正思想的，也是参与其中的各方。



声音



网友“潘洪其”：政府部门强化服务意识，积极转变工作作风，就应该从公职人员身体力行下基层、察民情做起，从官员在特定场合不能说错话、视察灾情不能穿错鞋这样的细节做起。从这个意义上说，官员因为一张“救灾搀扶照”被免职，似乎有一点儿冤枉，但归根到底并不冤枉。

网友“戴先任”：当地将其免职，理由是“鉴于该舆情已对全县抢险救灾工作造成较大负面影响”。这类处罚看起来大快人心，可却有些应付舆论之嫌：尽管免职不属于严格意义上的处分，但这般处理在真相阙如的情况下还是急了些:包序威到底犯了什么事？对这事，比起处罚，我更希望知道的是真相。





