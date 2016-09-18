查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 调查 ·武汉市消防局呼吁：不要随意燃放“孔明灯”莫让火灾隐患危害他人 ·图文：武汉部分餐馆试水“扫码打赏” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 武汉市消防局呼吁：不要随意燃放 · 图文：武汉部分餐馆试水“扫码打 4 调查 2016.9.18 星期日 武汉市消防局呼吁：不要随意燃放“孔明灯”莫让火灾隐患危害他人 楚天都市报讯 “孔明灯”被赋予美好的愿望。因此，每到节假日、纪念日时，就有越来越多的市民选择通过燃放“孔明灯”来放飞希望、寄托思念。愿望是美好的，不过这美好的背后却隐藏着巨大的安全隐患。今天，武汉市消防局就为广大市民浅析燃放孔明灯将会带来哪些风险。



售卖和燃放十分普遍



在市区多处公园、广场看到，有不少商贩选择在夜晚集中售卖孔明灯，其中多为红、绿、紫等颜色,用塑料袋包裹,包装上印着“安全阻燃型”，并附有使用说明及注意事项，但没有商标、厂址、联系电话等信息，明显属于“三无产品”。如果市民在燃放时，因质量问题或操作不当引起事故，很难找到生产厂家。同时，燃放“孔明灯”的多为年轻人，他们多是觉得好玩、浪漫，在“孔明灯”升空时还会许下自己的愿望。孰不知他们是亲手将火灾隐患送向了远方。



安全隐患突出



“孔明灯”是用易燃的灯笼制作材料与燃烧时间较长的固体酒精组合在一起，内部燃料经燃烧使空气受热膨胀而升空。外焰温度可达300℃，由于风速等不可控制因素的影响，会导致“孔明灯”在升空过程中左右摇晃，引燃外面的纸灯笼。同时又由于内部的热空气不会在瞬间消失，它还会继续飞行，容易挂在建筑物和树枝上，引发火灾事故。其次，在城区放飞孔明灯极易悬挂在电线上，导致电线短路。另外，在人员密集区域燃放，“孔明灯”在低空飞行期间如果碰到人，就有可能造成人员被明火烧伤或灼伤。



呼吁不随意燃放



秋冬季节天干物燥，更是火灾高发期。同时，中秋刚过，国庆将至，武汉市消防局在此提醒广大市民要提高对“孔明灯”危险性和危害性的认识，不购买、不燃放。对因销售、燃放孔明灯造成火灾事故的，相关部门将依法追究法律责任。





