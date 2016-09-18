查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：文明旅游已成为出游“标配” ·中秋小长假1063万人次游荆楚 ·武汉一校长被党内警告处分 ·驾驶员建议收费站发布拥堵指数 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：文明旅游已成为出游“标配 · 中秋小长假1063万人次游荆楚 · 武汉一校长被党内警告处分 · 驾驶员建议收费站发布拥堵指数 2 要闻 2016.9.18 星期日 返程高峰堵在少数几个收费站进城入口 驾驶员建议收费站发布拥堵指数 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华）昨天午后的返程高峰，除了少量传统堵点拥堵，武汉三镇总体畅通。但是，岱黄高速府河、武东等几个收费站进城入口处车辆仍然排成长龙。驾驶员建议各收费站发布实时拥堵指数，有效引导驾驶员绕行。

家住武昌的陈先生说，小长假第一天出城，他清晨不到7点就起了床，大约8点钟驾车赶到岱黄高速，已经相当拥堵了，“看来更有早行人，国庆节出城还要提前半小时”。陈先生选择在小长假第二天就返城，以错开昨日的返城高峰，没想到还是被堵在岱黄高速府河收费站，好不容易过了收费站又堵在府河桥上，通过两处堵点总共用了一个半小时。

陈先生建议，在高速公路不免费的小长假期间，各收费站提供即时拥堵指数，通过微博、微信、广播电台等及时发布，引导驾驶员提前绕行分流。陈先生的建议得到武汉交管部门有关负责人的赞同。





