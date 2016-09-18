图文：文明旅游已成为出游“标配”中秋小长假1063万人次游荆楚武汉一校长被党内警告处分驾驶员建议收费站发布拥堵指数
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第2版 要闻
·图文：文明旅游已成为出游“标配”
·中秋小长假1063万人次游荆楚
·武汉一校长被党内警告处分
·驾驶员建议收费站发布拥堵指数
楚天都市报电子版
----  
 
2 要闻 2016.9.18 星期日
返程高峰堵在少数几个收费站进城入口
驾驶员建议收费站发布拥堵指数
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华）昨天午后的返程高峰，除了少量传统堵点拥堵，武汉三镇总体畅通。但是，岱黄高速府河、武东等几个收费站进城入口处车辆仍然排成长龙。驾驶员建议各收费站发布实时拥堵指数，有效引导驾驶员绕行。
    家住武昌的陈先生说，小长假第一天出城，他清晨不到7点就起了床，大约8点钟驾车赶到岱黄高速，已经相当拥堵了，“看来更有早行人，国庆节出城还要提前半小时”。陈先生选择在小长假第二天就返城，以错开昨日的返城高峰，没想到还是被堵在岱黄高速府河收费站，好不容易过了收费站又堵在府河桥上，通过两处堵点总共用了一个半小时。
    陈先生建议，在高速公路不免费的小长假期间，各收费站提供即时拥堵指数，通过微博、微信、广播电台等及时发布，引导驾驶员提前绕行分流。陈先生的建议得到武汉交管部门有关负责人的赞同。


   