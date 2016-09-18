查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：文明旅游已成为出游“标配” ·中秋小长假1063万人次游荆楚 ·武汉一校长被党内警告处分 ·驾驶员建议收费站发布拥堵指数 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：文明旅游已成为出游“标配 · 中秋小长假1063万人次游荆楚 · 武汉一校长被党内警告处分 · 驾驶员建议收费站发布拥堵指数 2 要闻 2016.9.18 星期日 为享受超标办公室“搬进搬出”假整改 武汉一校长被党内警告处分 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨 实习生项婧雯）舍不得离开超标的大办公室，武汉一校长在办公用房整改中玩“搬进搬出”游戏，被给予党内警告处分。昨日，省纪委通报1起违反中央八项规定精神问题典型案例。

武汉市工业科技学校校长王德宏违规使用办公用房问题。2015年7月，青山区教育局在全系统开展领导干部办公用房专项清理，王德宏将自己的超标办公用房（17平方米，超过科级干部用房标准8平方米）采取与另外一名同志合用的方式整改。2016年春季开学后，王德宏安排另一名同志搬出，一个人继续使用原办公用房。青山区教育局党委给予王德宏党内警告处分。



【解读】



违规使用办公用房如何处分？



本案中，校长办公室面积超标，违反了党政机关领导干部办公用房使用面积的管理规定。

今年1月1日起实施的《中国共产党纪律处分条例》第一百零二条明确规定：违反办公用房管理规定，有下列行为之一，对直接责任者和领导责任者，情节较重的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务处分：决定或者批准兴建、装修办公楼、培训中心等楼堂馆所，超标准配备、使用办公用房的；用公款包租、占用客房或者其他场所供个人使用的。





