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武汉一校长被党内警告处分
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要闻
2016.9.18 星期日
为享受超标办公室“搬进搬出”假整改
武汉一校长被党内警告处分
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨 实习生项婧雯）舍不得离开超标的大办公室，武汉一校长在办公用房整改中玩“搬进搬出”游戏，被给予党内警告处分。昨日，省纪委通报1起违反中央八项规定精神问题典型案例。
武汉市工业科技学校校长王德宏违规使用办公用房问题。2015年7月，青山区教育局在全系统开展领导干部办公用房专项清理，王德宏将自己的超标办公用房（17平方米，超过科级干部用房标准8平方米）采取与另外一名同志合用的方式整改。2016年春季开学后，王德宏安排另一名同志搬出，一个人继续使用原办公用房。青山区教育局党委给予王德宏党内警告处分。
【解读】
违规使用办公用房如何处分？
本案中，校长办公室面积超标，违反了党政机关领导干部办公用房使用面积的管理规定。
今年1月1日起实施的《中国共产党纪律处分条例》第一百零二条明确规定：违反办公用房管理规定，有下列行为之一，对直接责任者和领导责任者，情节较重的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务处分：决定或者批准兴建、装修办公楼、培训中心等楼堂馆所，超标准配备、使用办公用房的；用公款包租、占用客房或者其他场所供个人使用的。