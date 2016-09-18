图文：文明旅游已成为出游“标配”中秋小长假1063万人次游荆楚武汉一校长被党内警告处分驾驶员建议收费站发布拥堵指数
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 第2版 要闻
·图文：文明旅游已成为出游“标配”
·中秋小长假1063万人次游荆楚
·武汉一校长被党内警告处分
·驾驶员建议收费站发布拥堵指数
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.9.18 星期日
中秋小长假1063万人次游荆楚
全省自驾游火爆 停车难短板亟需完善
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高东起 通讯员曹巧红 王泰格 徐金华 武旅）据省旅游委统计，小长假期间全省共接待游客1063.14万人次，实现旅游总收入50.27亿元，分别同比增长12%和13%，自2008年实施中秋小长假以来，已实现8年增长。
    三天来，自驾游普遍火爆。尽管高速公路并未免费，但公路上依然排起长龙，亲情游、城郊游、乡村游等短线休闲旅游升温，各地景区出现井喷，不少景区超过最大承载量，出现拥堵、停车难、就餐难等现象。广大游客纷纷涌往“农家乐”，鄂州锦绣吴都山庄、千秀谷农庄、佳源农庄等农家餐饮满负荷经营，千秀谷入住率100%，锦绣吴都也达到90%。
    省旅游委相关负责人表示，今年中秋小长假旅游人次和收入的增长，主要因为全省气候条件较好，居民生活水平提高，出游意愿更强。3天共受理游客咨询投诉19起，针对景区14起、旅行社3起、其它投诉2起，已全部解决。一些新兴景区游客暴增，在餐饮、停车、道路疏导和标识标牌指示等方面，暴露出设施不完善、服务打折扣等问题。国庆长假客流压力将会更大，各地各景区将进一步完善公共服务体系和应急预案措施，加强基础设施建设，更好服务广大游客。


   