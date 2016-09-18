查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：文明旅游已成为出游“标配” ·中秋小长假1063万人次游荆楚 ·武汉一校长被党内警告处分 ·驾驶员建议收费站发布拥堵指数 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：文明旅游已成为出游“标配 · 中秋小长假1063万人次游荆楚 · 武汉一校长被党内警告处分 · 驾驶员建议收费站发布拥堵指数 2 要闻 2016.9.18 星期日 户部巷“竹签阵”改观 省博参观更加安静 科技馆热闹而有序 图文：文明旅游已成为出游“标配” 楚天都市报讯 图为：游客在武汉科技馆文明参观 楚天都市报记者李辉摄



楚天都市报记者张皓 刘闪 张万军



中秋小长假，许多武汉市民出城旅游，也有许多外地游客进城游玩参观。三天来，楚天都市报多路记者专程探访了城区的几处景点，发现旅游环境总体秩序良好，文明旅游已逐渐成为人们出游“标配”。



户部巷：地面“竹签阵”大为改观



古朴的建筑、美味的小吃，户部巷向来人气爆棚，受到外地游客青睐。前日下午4时许，楚天都市报记者来到户部巷内，游人摩肩接踵，来往游客络绎不绝。游客们或者拿着烤串，或者啃着鸭脖，又或者端着一碗热干面，空气中弥漫着一股人间烟火的味道。

常年在户部巷做生意的商户毛先生说，与往年相比，户部巷里的地面整洁干净不少。大多数游客吃完小吃后，都会主动把竹签、饮料瓶、餐盒、筷子送进垃圾桶。不过，也有一些游客吃完烤串后，直接将竹签丢在路面，记者在户部巷一处走廊内看到，十多根长竹签被随意丢弃在地上。

除了竹签，地上还有些塑料袋、游客嚼剩的骨头。现场的环卫工发现后，很快就将地上的垃圾扫起来，转运到垃圾箱中。“大多数游客都是自己丢到垃圾桶，部分游客没注意，吃完就把垃圾一丢。”环卫工张师傅说，与前些年相比，游客素质提高了很多，垃圾虽然是平时的两倍，但以前几乎一刻不停在扫地，现在还能抽空坐着休息下。



省博物馆：文明礼貌令人印象深刻



中秋节当日，湖北省博物馆虽然游客如织，但总体井然有序，给参观者留下较好的观感。

15日早晨9时，记者在省博物馆门口看到，等待入馆参观的游客在安检处前排起近20米长的队伍。虽然人数较多，但队伍中未出现插队、大声喧哗的情况。馆内广场的一根石柱上有两张游客丢弃的参观券，保洁员很快将参观券清走。

曾侯乙墓展厅内，来自同一团队的多名游客正围在编钟旁参观。他们每人配备着耳麦，一名导游用话筒轻声地介绍着编钟背后的故事。旁边的游客几乎感受不到导游的影响。

瓷器展厅、荆楚百年英杰展厅等每个展厅内都有工作人员值守，游客们几乎都在默默欣赏文物或浏览介绍，少数人在低声交流。

博物馆一名前台工作人员介绍，游客参观博物馆时都比较文明，总体秩序良好。



武汉科技馆：孩子就是卫生监督者



昨日中午，记者来到武汉科技馆。在售票厅，许多游客都在自觉排队领取免费的门票，并不需要有人维持秩序，两名保安或坐或站在门外。他们说，人特别多的时候，需要维持售票厅外的秩序，以保证游客的安全。

排队领票后，游客通过检票口，进入二楼展厅参观。在进大厅的左侧，有一排饮水机，可为游客提供免费纯净水。因为孩子比较多，因此整个展区较为嘈杂，广播里不时有提醒，请勿大声喧哗。在二楼休息区，因为是中午，有家长带着孩子正在进食，整个地面比较干净，只是在角落处，不知是谁丢有一个易拉罐，地上还有泼洒的饮料和用过的纸巾。

大厅一名保洁员介绍，她每天要拖三四次地：“孩子们还好，卫生能够保持得这么好，已经很不错了。”“小孩子可能会闹一点，这很正常。”家长李先生笑呵呵地告诉记者：“现在的孩子，卫生意识都比较强，反而是一些教育孩子讲卫生的大人们自己做不到，每次出行，都是孩子提醒我们不要乱丢东西。”





