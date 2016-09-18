查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生 ·文明出游为大武汉加分 ·图文：背起新生活 ·武汉部分餐厅试水扫码打赏 ·理工大一团队专门研究“人海” ·里约残奥会中国奖牌突破200 ·我省中秋小长假旅游收入八连增 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 全球首台常温常压氢能客车在汉诞 · 文明出游为大武汉加分 · 图文：背起新生活 · 武汉部分餐厅试水扫码打赏 · 理工大一团队专门研究“人海” · 里约残奥会中国奖牌突破200 · 我省中秋小长假旅游收入八连增 1 要闻 2016.9.18 星期日 我省中秋小长假旅游收入八连增 今年接待游客1063万人次 自驾游火爆反衬停车难短板 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高东起 通讯员曹巧红 王泰格 徐金华 武旅）据省旅游委统计，小长假期间全省共接待游客1063.14万人次，实现旅游总收入50.27亿元，分别同比增长12%和13%，自2008年实施中秋小长假以来，已实现8年增长。

三天来，自驾游普遍火爆。尽管高速公路并未免费，但公路上依然排起长龙，亲情游、城郊游、乡村游等短线休闲旅游升温，各地景区出现井喷，不少景区超过最大承载量，出现拥堵、停车难、就餐难等现象。广大游客纷纷涌往“农家乐”，鄂州锦绣吴都山庄、千秀谷农庄、佳源农庄等农家餐饮满负荷经营，千秀谷入住率100%，锦绣吴都也达到90%。

省旅游委相关负责人表示，今年中秋小长假旅游人次和收入的增长，主要因为全省气候条件较好，居民生活水平提高，出游意愿更强。3天共受理游客咨询投诉19起，针对景区14起、旅行社3起、其它投诉2起，已全部解决。一些新兴景区游客暴增，在餐饮、停车、道路疏导和标识标牌指示等方面，暴露出设施不完善、服务打折扣等问题。国庆长假客流压力将会更大，各地各景区将进一步完善公共服务体系和应急预案措施，加强基础设施建设，更好服务广大游客。





