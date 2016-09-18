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据新华社电 轮椅击剑女子花剑队在当地时间16日再夺金牌，这让中国轮椅击剑“梦之队”以9金成绩在里约残奥会完美收官。中国军团也凭借当日10金8银8铜的收获继续在榜单领跑，单届总奖牌数达到217枚。

每一次得分都伴随着一声嘶吼，带着如虹的气势，本届中国代表团旗手荣静、周景景与张春翠组成的队伍在轮椅击剑女子花剑团体赛决赛中一路领先，以45比28夺得本届残奥会轮椅击剑项目收官战金牌。

在这场比赛之前，孙刚、叶如意、胡道亮也刚刚拿下男子花剑团体赛的冠军。随后的颁奖典礼上，五星红旗两度升起。在仪式结束后，早已在场边等待许久的中国轮椅击剑队教练与队员们带着五星红旗涌进场内，在见证过他们夺得9金4银4铜的里约残奥会击剑赛场上留下珍贵的人生记忆。

“圆满了！感谢里约！”荣静在赛后感叹道。对于队伍“梦之队”的称号，她表示：“当之无愧！”

除此之外，在乒乓球、游泳、田径等比赛中，中国选手同样发挥出色，当日交出了10金8银8铜的成绩单。

至此，中国代表团以94金4银49铜的成绩位列金牌、奖牌双榜第一。英国以58金33银35铜位列奖牌榜第二，乌克兰38金33银35铜紧随其后。





