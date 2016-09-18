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图为：左起程强、朱虹、朱振江

图为：监控软件显示出实时人群的行动 本版图片由受访者提供



楚天都市报记者 陈凌燕



过了中秋，十一就不远了。

说到长假黄金周，大家必会想到休闲和旅游，再接下去，就是各车站、景点、商圈的人山人海。“看人海”的照片，总能刷爆节假日的朋友圈。

人多必会拥挤，拥挤就可能潜藏安全问题，比如2014年底发生在上海的踩踏事件，就震惊全国。

在武汉，有一群人正在研究“人山人海”，研究的核心目的，就是要找出人群聚集时的规律，提前发现潜藏的危险，并及时排解。

近日，楚天都市报记者来到武汉理工大学管理学院，采访了这支研究团队。

【快问快答】



问：一般人流密度达到多少，就应该引起注意？

答：一般人群密度达到1.5-2人/平米时，就该引起管理者注意。超过2人/平米该考虑预警，达到5人/平米以上就该考虑疏散。

问：如果我们身在拥挤环境里，该留意些什么？

答：首先留意周围人群的情绪，是平静的还是亢奋或恐慌的。如果周围人群情绪状态不稳定，应尽快离开；其次是留意出入口等相对狭窄、人行缓慢的区域，避免去人已经堆成拱形的出入口；第三是了解场地结构，不要在楼梯拐角、电梯边等容易摔倒的地方逗留；最后是尽量待在人群外围，出现状况能尽快离开。

问：如果身在一个已经开始失控的人群里，该如何处理？

答：首先保持冷静，顺着人流走，尽量移动到人群的边缘，不要在人流中停步；其次，左手握拳，右手握住左手手腕，双肘撑开平放胸前，在拥挤的情况下为自己保证呼吸的空间；第三，大声呼喊，让外围的人知道中心发生了什么，不要再向里挤；第四，万一被挤倒要迅速站起来，如果没办法站起来，就把身体蜷缩成球状，双手紧扣于颈后，保护好头、颈、胸、腹，同时尽量露出口鼻，保持呼吸通畅。



研究“人海”

要跨学科组队



武汉理工大学管理学院教授谢科范，是一名风险管理专家。国家社会科学基金项目《大规模人群踩踏事件的预警预控及应急疏散研究》正是由他负责。他说，这个项目就是专门研究大规模人群，找出危险产生的规律，从而找到有效预控的办法，做到科学地应急疏散。

2015年立项后，项目组面向全院学生招募成员，40多名学生报名。除了3名博士生、3名硕士生，5名本科生经筛选成功入选。

信管专业本科生朱振江介绍，自己有参与网站开发的经验，再加上良好的表达和沟通能力，因此顺利胜出。

22岁的朱虹是公共事业管理专业的本科生，别看她秀气文静，说话又轻又柔，当她看到招募消息时，毫不犹豫就报了名。她说，人山人海的场面太常见了，能够提高人群的安全度“非常有意义”。

团队还包括8名教授、副教授，他们来自心理学、管理学、计算机、信息学等不同领域。



挤北京地铁

赶春运火车



做一件有意义的事，可不是查查资料、搜搜信息就行，它需要整个团队的艰苦付出。队员们有时会开玩笑地说，加入团队后，自己成了数据资料的“收集狂人”。

于是，哪里人多，哪里就有团队成员的身影。大年初五的归元寺、春运期间的火车站，他们甚至去北京体验上下班高峰的地铁、到云南去围观泼水节……

管理科学与工程专业博士生梅艳兰，在北京地铁站的几个大站考察了4天，“专挑上下班的高峰，虽然有心理准备还是被震惊了，人太多了！”她说，每天相机、手机都是充满电出门，一直拍到没电为止，“必须多拍，这样才有更多机会捕捉到人群的变化，进行分析。”

“以前看到人多的地方我只想躲，现在不同了，哪儿人多就赶紧朝哪儿去。”说到这里，梅艳兰笑了。中秋节当天，她还带着相机去了宝通寺、洪山广场等好几个地铁站，拍摄人群来去的图像资料。

“目前我们收集来了大量资料信息，而且还在不断丰富。”谢科范教授说，随着研究推进，可以建一个大数据资料库。



“蹲下系鞋带”

都可能带来危险



26岁的曹青是管理科学与工程专业的硕士生，过年期间，他驻守归元寺，看出了不少门道。

“人的从众性很明显。”他举例说，“比如前面有三个门，如果上来一阵多数人走中间那个，就会有更多的人跟着往中间走，哪怕边上的门人少很多。”同时，人的判断力也会受周边影响，“比如走到岔口上，一般人就会张望指路牌，如果标识不明确或不显眼，有些人就会跟着其他人走，也有人会犹豫，开始游移……”

不要小看这些细微的因素，谢科范教授介绍，“当大量人群朝一个方向流动时，如果有人突然改变方向、停留或者冲撞其他人，比如有人推着车行走过慢，有人结伴挡路，有人突然蹲下来系鞋带，都可能成为危险的触发因素。”

“以前在这些地方，就是觉得挤，不会琢磨别的。现在会不自觉地就开始观察，这些人都朝哪儿走，为什么都朝那儿去。为什么有一股人突然改变方向，发生了什么……”曹青说，只要一看到前方人多，大脑立即运转。

梅艳兰主要负责研究人群疏散，她不管去哪儿，都会习惯性地留意相关设施，“中秋节时，我就发现武汉的地铁站里增设了许多栏杆，也加强了巡逻，这些都能够很有效地疏导、分流人群，属于有效预防。”



4个本科生

要玩转高科技



保证人群安全，全靠肉眼观察显然是不够的，高科技手段必须跟上。

朱振江、程强、刘尚楠和朱虹，这4名本科生在专业老师的指导下，做最具科技感的软件开发。“这是一个关于人群异动的预警防范疏散系统，目前还没起名字。”朱振江笑着说，吐了吐舌头。

他打开电脑演示。只见屏幕上左右各有一个实时图像框，左侧为人群涌动的实景，不同颜色的线框跟踪不同的人；右侧为提炼后的图景，过滤掉了招牌、旗帜等因素。

“这个软件，可以识别人体目标，随时对单位面积里的人数进行统计，太拥挤的时候会有预警；同时，它还能跟踪人群中的异常因素，比如有人突然改变方向、突然加速，都会被它发现并跟踪；同时，它也可以监测人群流向，引导疏散。”

实际开发一个软件，需要顾及的方面更多。不过把一个个困难啃下来后，大家的劲头越来越足。

业余时间，他们几个就凑在一块研究。“同学们都觉得我很神秘。”19岁的程强笑言，“当他们知道我参与了这个项目，都很羡慕我呢。”





