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图为：武昌徐东九毛九山西面馆的打赏牌



楚天都市报记者郭文杰 实习生王小叶



“如果您对服务感到满意，请向为您服务的人员打赏。”近段时间以来，武汉部分餐馆开始试水“微信扫码打赏”，当顾客结束用餐后，服务员会佩戴着印有二维码的徽章，上前请顾客扫描微信点赞或打赏几元钱。

对于这种新玩意，有顾客表示，服务员很辛苦，打赏的钱又不多，可以接受；也有顾客认为，这是变相索要小费，不想给但面子上过不去，有些尴尬。有商家称，打赏制可激励服务员提高服务质量，应该推广；有专家表示，服务员求打赏时，一定要充分尊重顾客意愿，不要给人“被自愿”的感觉。



女白领就餐遭遇扫码打赏



近日，女白领小陈在武昌徐东九毛九山西面馆吃饭时，发现每张餐桌上都放着一块牌子，上面写着“如果对我服务满意，请打赏1.99元”等字样。同时，每位服务员都戴着印有同样字样和二维码的小圆牌。

服务员告诉小陈，这是该店近期推出的打赏活动，如果顾客对服务觉得满意，可以扫描牌子上的二维码打赏或点赞。

小陈扫码打赏了1.99元。“这个活动很有新意，而且服务员表现不错，反正钱也不多，打赏一下，算是对她辛苦服务的感谢和肯定。”她说。但小陈的同伴小李却认为，这是变相索要小费，而她们的餐费中已经包含了服务费，没有必要额外打赏。

前日，楚天都市报记者来到九毛九山西面馆。店门口立着一块约一人高的展牌，上面写着“我也是蛮拼的，满意请打赏。”每张餐桌上也放着“请打赏”的小牌子。该店负责人说，近两个月来，九毛九山西面馆在武汉的六家分店都开始试行打赏制，以激励服务人员提升服务质量。每名服务员佩戴的小圆牌上，印着各自的微信二维码，顾客打码打赏的钱直接给服务员。不过，大多数顾客还不习惯打赏，主动打赏者很少。



多家连锁店推出打赏活动



连日来，楚天都市报记者探访了武汉多个大型商圈的餐饮店，发现不少知名连锁餐馆近期推出了扫码打赏活动。

在街道口珞珈创意城的小天鹅火锅店，门口立着的牌子上写着：“员工佩戴打赏二维码，顾客如果对服务感到满意，可扫码进行打赏，打赏金额为0.99元、2.99元、3.99元。”每位服务员的手臂或胸前都戴着小圆牌，上面印着二维码。该店负责人介绍，自8月初推出打赏活动以来，效果不错，因为顾客多为年轻人，大多愿意打赏，每名服务员因此增加了两三百元收入。

“现在我们已经取消了2.99元和3.99元，只保留0.99元。顾客还可以选择不打赏、只点赞。”这位负责人说，该店每月会根据服务员获得的点赞数，对前三名分别发放1000元、800元、500元奖金，这也大大激励了服务员努力提高服务质量。

在中南路中商广场的海底捞火锅店，每位服务员也都戴着印有名字和二维码的徽章。领班单女士告诉记者，今年上半年起，武汉所有海底捞分店都统一推出了扫码打赏活动，如果顾客对服务感到满意，可以扫码打赏3.99元。为了不影响顾客用餐，该店规定，服务员不能主动求打赏，只有当顾客问起时，才能介绍活动内容。

武昌中北路凯德广场的南京大牌档，近期也推出了扫码打赏活动，顾客只要打赏3元钱，就可获得10元电子代金券，在下一次就餐时抵用。重复打赏可获得多张代金券，并叠加使用。



多数顾客反感主动求打赏



对于扫码打赏，顾客们怎么看？近日，楚天都市报“看楚天”APP发布调查问卷，问题包括“你是否会给服务员打赏”“你在扫码打赏时有哪些顾虑”“你认为扫码打赏是否值得推广”等。截至昨日，已有1500余名网友参与。

调查结果显示，约15%的网友称遭遇过“求打赏”。约70%的网友对主动索要打赏表示反感，仅约3%的网友表示会主动打赏。约50%的网友表示不会打赏，并认为“求打赏”是变相索要小费，不符合中国人的消费习惯。近50%的网友称，如果餐馆服务好，可以打赏。

对于不会打赏的理由，约25%的网友认为，餐费中已经包含服务费，不应再额外付费；22%的网友认为扫码打赏会助长“红包文化”。还有部分网友担心，扫码可能泄露个人信息。

记者还在线下随机采访了10位顾客。其中5人表示坚决不会打赏，3人表示如果服务质量好就打赏，2人表示乐意打赏。

接受采访时，多位服务员坦承，武汉顾客对扫码打赏的接受度不高。“活动刚推出的时候，很多顾客觉得好奇，会主动打赏。后来打赏的顾客渐渐少了，目前员工们收到的打赏都不多。”海底捞火锅店领班单女士说。

南京大牌档服务员小常说：“听说我们在上海、南京的连锁店，有的服务员一个月可以收到上千元打赏。武汉的顾客还没有打赏的习惯，打赏不多。这一周我只收到过2笔打赏。”



餐协人士称不反对打赏

专家称切忌让顾客难堪



目前，北京、上海、广州、南京等城市的餐饮业出现了 “扫码打赏制”。武汉市餐饮协会副会长兼秘书长李望林对此表示，这是餐饮行业的市场行为，该协会不会主动推广，但也不会反对。

“目前武汉推出打赏制的主要是一些全国性连锁餐饮企业，本地餐饮企业很少，这是因为武汉没有给小费的氛围。”李望林说，餐饮行业普遍存在招工难问题，打赏制可提高服务人员的收入，激励他们提升服务质量，而且打赏的金额也不多，只要不是强行索要就行。

“西方国家民众之所以习惯给服务人员小费，是因为服务人员的固定收入很低，小费是他们的主要收入来源。”武汉大学教授尚重生说，“而在中国，服务人员的收入主要来自餐馆发放的工资，顾客的餐费中已经包含了服务费，所以小费文化很难流行。”

尚重生表示，打赏制本身无可厚非，但底线是要充分尊重顾客意愿，不能带有强制性。服务人员求打赏时，切忌让顾客难堪，不要给人“被自愿”的感觉。





