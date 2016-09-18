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图为：背篓工背着游客的孩子爬山路



楚天都市报记者王功尚 通讯员谭桂林 胡成勇



立于恩施大峡谷的千仞绝壁前，五湖四海的游客会情不自禁地感叹大自然的鬼斧神工，并沉醉于这壮美的景致里。

然而，游览大峡谷全程，需要战胜约10公里蜿蜒崎岖的山路。对游客来说，这是不小的挑战。特别是那些带着小孩一起旅行的游客，更是会望崖兴叹，常有人向景区管理方寻求帮助。

去年以来，川流不息的游客队伍里，出现了三三两两的背篓工，他们用背篓背着孩子，和孩子父母一路游览，成为景区一道独特的风景。中秋节期间，楚天都市报记者来到恩施大峡谷，探访背篓工的背篓生活。



接过父母肩上的娃 小背篓背出轻松的旅程



9月16日，正是中秋节假期。白云悠闲地散在天空，秋阳还在发威，明晃晃地照着大峡谷的悬崖峭壁。

楚天都市报记者和两位同伴坐上索道车，攀上了恩施大峡谷。走下索道车时，已经时近中午，温度攀升到28度左右。在乱石、绝壁和崖树间，游客在山风中拍照留影。

索道尽头的人群中，有几只漂亮的竹背篓，背篓内壁扎着干净、柔软的布垫。52岁的刘金菊倚靠在栏杆上。看见带着孩子的游客经过，她会主动地上前打招呼，“前面有8.5公里山路，要不要工人帮您背孩子？”

周围的人群中，揽生意的背篓工还有好几位，除了一名男工人之外，全是40岁出头的妇女。刘金菊是这群背篓工的头，他们的工作，就是专门帮旅客背孩子。

一对来自荆州的年轻父母，穿着情侣装，带着一个很萌的女娃。他们明显被大峡谷的山路给镇住了，见到竹背篓仿佛见到“救星”，于是很快和一名背篓工谈妥了价格，付了300元。

背篓工撑着遮阳伞，背娃走完全程，这对年轻的父母则边走边看，还不时和不到2岁的女儿逗乐，一路上欢笑连连。行进途中，孩子的父亲小杨笑说，“这样轻松多了，如果我自己背着走完，估计累垮了”。

攀山途中，楚天都市报记者征得一对重庆夫妇的同意，换过一名女背篓工，背着一个体重约40斤的小男孩，顺着石阶向上走。背着一个活泼的孩子，完全不像背物件那么简单，既要保持平衡，还要艰难向上，越走腿越酸，越走肩膀越沉，待记者背上衣衫湿透、喘着粗气放下背篓时，回头一看，才爬了约500米。陪着记者一路前行的刘金菊笑着问：“确实不轻松吧？”



买了保险不抢生意 小背篓背出秩序和安全



刘金菊是恩施市抚沐办事处营上村村民，这个村子就在恩施大峡谷景区内，位于绝壁底下。她的七星寨背篓服务公司现有38名背篓工，其中仅有4人是男工人。“男人们大多要出门打工挣钱，毕竟背孩子生意不稳定，所以景区女背篓工人数比较多。”刘金菊解释说。

刘金菊说，其实在成立公司之前很久，背孩子这项业务就有需求，特别是上山的索道开通运行之前，大人自己爬都累得气喘吁吁，更别说背着孩子一起爬，于是纷纷向景区询问相关业务。于是，有村民零散地背着背篓来背孩子，那时候旅程更长，收费也高。但村民各自为战，逐渐产生一些问题，比如没有保险，出现磕碰擦伤摔跤等问题，也没有解决的渠道。没有统一管理，背篓工开始抢生意，酿出许多矛盾。

去年夏天，景区管理人员找到刘金菊，希望她出面成立公司，统一组织和管理。刘金菊于是投资置办了背篓、工作证，购买职工和游客的保险，并制定了日常管理程序。

刘金菊介绍，寒暑假和国庆、端午等节假日期间，背篓工的生意会好一些。恩施大峡谷步行参观线路长达8.5公里，分为4座山，每座山收费80元，全程320元，半程则收费150元左右。

刘金菊介绍，游客多、生意好的时候，背篓工每人每天大约可以背一趟全程一趟半程，收入约400元。天气差、游客少时，他们有时会空手而归，没有收入。一年平均下来，坚持上班的背篓工年收入约五万元左右。

客人来自五湖四海，时常有和背篓工砍价的。男背篓工杨雨祝说，背篓工都是山里农民，也很朴实，一般都会根据生意情况适当让利。



既忙农活又要养家 小背篓背起生活的担子



38名背篓工里，杨雨祝年龄最大，已经57岁。刘金菊说，他还能干3年，60岁以后就不能买保险了。

刘金菊说，杨雨祝也是这群背篓工里家境最好的，一双儿女已经成年，都在广东做生意，还开了公司，根本不缺钱，“就是闲得无聊，要找点儿事做”。

杨雨祝家里的农田都已退耕还林，只剩下一点菜园需要照看，妻子在看家，“所以他没什么事做，工作就很尽责，天天来上班”。

刘金菊介绍，公司里的背篓工大多40岁左右，大部分家庭条件并不宽裕，既要忙农活，还要挣钱养家，他们背起的更是生活的担子。

年纪最小的女背篓工杨银秀，今年39岁，公公去年因病去世，还有个71岁的婆婆，身体很差，需要照顾。杨银秀的丈夫长期在外打工，挣点辛苦钱。

除了71岁的婆婆外，杨银秀还有三个孩子，大儿子今年十八岁，去年高中毕业没考上大学，今年出去打工分担家庭负担。目前还有两个孩子在上学，二女儿在恩施城区读高中，小儿子在沐抚镇上读初中。

杨银秀家务农活较多，只在生意好的时候来背孩子，零星可以赚取几千元，这样既可不耽搁农活，又能挣点钱补贴家用。一位坐在树下乘凉的女背篓工说，“今天是中秋节假期，她没来，要在家里给两个儿女做好吃的，还要给出门打工的大儿子和丈夫打电话呢。”



从吃低保到盖楼房 小背篓背起快乐和希望



背篓工的生活里，更多的还有快乐和希望。在这群背篓工中，刘成松的故事最为励志。几年前，他还靠低保过日子，如今却已攒下了40多万元的存款。

景区还没建成时，刘成松在家务农，放牛，日子过得很紧巴，还去广东韶关挑煤挣钱，“那时候家里经常缺油少盐”。2008年景区建成，刘成松发现大峡谷山多坡陡，就想着做拐杖卖。此后，他卖了3年拐杖，外加一些土特产，每年能赚几万元。

刘成松虽然只读了小学五年级，但伶牙俐齿，能说段子讲故事，还能唱山歌。他在给游客背行李、背娃娃时，会主动讲解沿途景点，时常把游客逗得哈哈大笑。“刘师傅好幽默，我们一路走得很愉快。”对于举家出游的重庆旅客杨金凤来说，刘成松让他们的中秋旅途一路欢笑。

几年下来，刘成松已攒下了近20万元的存款。“赚够1万我就往银行存，”刘成松说，除了给年过九旬的双亲治病和买东西花钱之外，基本没有什么开销。后来，景区进一步开发，陆续把周边的山地征收了，刘成松获得了28万元征地款。

如今，刘成松盖起了一栋两层小楼，绿树白墙，很漂亮。父亲现年91岁，母亲94岁了，中秋节期间，他专程买来月饼、瓜果副食，一日三餐陪着父母亲吃饭，一家三口团团圆圆乐融融。

48岁的刘成松说，他现在的心愿有两个，一是希望父母亲都能至少活过一百岁，二是尽快娶上媳妇，“让老人家了个心愿，能抱上孙子最好，哈哈哈哈……”





