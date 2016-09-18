查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生 ·文明出游为大武汉加分 ·图文：背起新生活 ·武汉部分餐厅试水扫码打赏 ·理工大一团队专门研究“人海” ·里约残奥会中国奖牌突破200 ·我省中秋小长假旅游收入八连增 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 全球首台常温常压氢能客车在汉诞 · 文明出游为大武汉加分 · 图文：背起新生活 · 武汉部分餐厅试水扫码打赏 · 理工大一团队专门研究“人海” · 里约残奥会中国奖牌突破200 · 我省中秋小长假旅游收入八连增 1 要闻 2016.9.18 星期日 全球首台常温常压氢能客车在汉诞生 氢能产业化迎来里程碑时刻 首批车辆明年有望试运营 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李墨 通讯员裴道彰）昨日，一台以氢为能源的客车（样车）“泰歌号”，在武汉东风扬子江汽车公司下线。在常温常压环境下，以液态氢为汽车驱动能源，这是全球首次。

“泰歌号”由中国地质大学旗下武汉地质资源环境工业技术研究院、同济大学、江苏氢阳能源有限公司、扬子江汽车等联合研发。其中，常温常压液态储氢为地大的核心技术。

氢是能量密度很高的清洁可再生能源。之所以未大规模应用，瓶颈在于它在常温常压下难以存储、运输。2014年，地大可持续能源实验室主任程寒松攻克“有机液态储氢”这一世界性难题，令氢能产业化迎来重大机遇。

地大资环院院长郝义国介绍，“泰歌号”氢能汽车所应用的常温常压储氢技术，可使储氢密度更大、运输成本更低、加氢更方便，且十分安全。很多人担心氢能源汽车一旦发生交通事故会引发爆炸，“泰歌号”不会，甚至比汽油和柴油动力车还要安全。而且，在行驶过程中，只排放水，没有污染。

据悉，最快明年上半年，首批常温常压液态储氢公交车及物流车将在我省投入试运营。





