查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：恒大2016世界斯诺克中国锦标赛11月广州开战 ·图文：中国奖牌数突破200 ·图文：数名里约冠军获允许服禁药？ ·卓尔继续开500万赢球奖 ·特别提醒 ·武汉秋季赛马开锣 ·简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第5版 : 评论 第8版 : 经济 · 图文：恒大2016世界斯诺克中 · 图文：中国奖牌数突破200 · 图文：数名里约冠军获允许服禁药 · 卓尔继续开500万赢球奖 · 特别提醒 · 武汉秋季赛马开锣 · 简讯 12 体育 2016.9.18 星期日 武汉秋季赛马开锣 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者马明玉）昨日，2016武汉速度赛马秋季开锣赛在东方马城扬鞭。作为全国唯一的常态化赛马赛事，江城速度赛马在当日2000米的角逐中开出10万元的奖金。在10月的比赛日中，还将有单场50万的高额奖金。

为进一步发展，今年武汉速度赛马全面与国际接轨，赛事得到了澳大利亚神奇百万马匹拍卖有限公司青睐和赞助。因此，在武汉速度赛马的常规比赛日中，也多了一项单场以“神奇百万”命名的赛事。同时，武汉速度赛马也迎来了单场10万和50万的高额奖金。

据了解，10月底“神奇百万”总决赛将在东方马城上演。





