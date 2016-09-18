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12
体育
2016.9.18 星期日
今客战梅州客家
卓尔继续开500万赢球奖
楚天都市报讯 楚天都市报梅州电（记者蔡毅）今日下午3时30分，武汉卓尔将在中甲联赛第26轮比赛中作客梅州五华，挑战梅州客家。对于汉军而言，本场比赛如若再拿3分，积分将达到34分，保级之路将变得平坦。为了博取客场胜利，武汉卓尔俱乐部继续开出税后500万元的赢球奖金。
远征梅州客家，对于武汉队将士来说是件辛苦事，先是乘坐飞机到揭阳潮汕机场，接着再乘坐两小时的大巴才能抵达比赛地。累归累，但保级形势严峻，汉军必须打起十二分精神踢好这场比赛。
就在出征梅州前，武汉队收到了中国足协的一纸罚单，队长姚翰林停赛两场罚款1万。这是武汉队近期收到的第3张罚单。算上之前的奥特森和周燎，武汉队本场比赛将会有3名球员停赛。对此，主帅费拉拉表示：“其实并不是我们这一支球队遇到这样的困难，我会通过调整来化解停赛所带来的问题。”