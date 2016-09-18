查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：恒大2016世界斯诺克中国锦标赛11月广州开战 ·图文：中国奖牌数突破200 ·图文：数名里约冠军获允许服禁药？ ·卓尔继续开500万赢球奖 ·特别提醒 ·武汉秋季赛马开锣 ·简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第5版 : 评论 第8版 : 经济 · 图文：恒大2016世界斯诺克中 · 图文：中国奖牌数突破200 · 图文：数名里约冠军获允许服禁药 · 卓尔继续开500万赢球奖 · 特别提醒 · 武汉秋季赛马开锣 · 简讯 12 体育 2016.9.18 星期日 奖金之高影响之广高手云集 图文：恒大2016世界斯诺克中国锦标赛11月广州开战 楚天都市报讯 楚天都市报记者袁佳



昨悉，恒大2016世界斯诺克中国锦标赛将于今年11月1- 5日在广州体育馆正式开赛。世界著名斯诺克球星丁俊晖、塞尔比正式被聘任为恒大2016世界斯诺克中国锦标赛推广大使。

与此同时，前期的预热赛事亦同时正式启动，范围遍及全国32个省市，分别在上海恒大海上威尼斯酒店、天津东丽湖恒大酒店、重庆恒大酒店、广州恒大酒店进行分区海选赛，预计超过1000家俱乐部和3000多名业余球手参赛，影响范围极广。

据了解，恒大2016世界斯诺克中国锦标赛总奖金高达65万英镑，是目前中国奖金最高的斯诺克比赛，在全球职业斯诺克赛事中也仅次于世锦赛。

不仅如此，本次赛事也将邀请目前斯诺克世界排名前16名的选手参赛，含金量极高；其中包括现世界排名第一塞尔比、丁俊晖、“火箭”奥沙利文、特鲁姆普、2015年世锦赛冠军宾汉姆、四届世锦赛冠军希金斯等世界名将，可谓是高手云集。

作为国家体育总局正式批准的A级赛事，此赛事由世界斯诺克协会、中国台球协会主办，恒大集团独家承办。据了解，中国举办过斯诺克的公开赛、大师赛、精英赛、世界杯，但真正属于中国的国际A级锦标赛一直没有。“恒大2016世界斯诺克中国锦标赛”的创办，填补了中国斯诺克国际A级赛事的一项空白。“随着2016年世界斯诺克中国锦标赛落地广州，中国区世界职业斯诺克赛事将达6项。以北、上、广为中心，形成了合理的赛事布局。恒大集团有着超凡的实力和能力，相信恒大2016世界斯诺克中国锦标赛将极大促进中国台球运动的发展。”国家体育总局小球运动管理中心副主任、中国台球协会副主席王延梅表示。

恒大集团是集地产、金融、互联网、健康、旅游、文化、体育及农牧为一体的现代化企业集团已跻身世界500强。资料显示，恒大一直全力支持中国体育事业，足球实现中超五连冠、三年两夺亚冠；创办了足校；曾先后赞助广州国际龙舟赛、世界女子乒乓球赛、世界乒乓球锦标赛等重大赛事。





