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温婉演绎土家《龙船调》
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文娱
2016.9.18 星期日
我省举办黄梅戏惠民展演
温婉演绎土家《龙船调》
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者佘惠 通讯员丁艳红）根据土家民歌《龙船调》打造的黄梅戏《妹娃要过河》，在近日举行的第九届湖北省黄梅戏艺术节剧目文化惠民展演中，让戏迷大饱耳福。
土家风情“嫁接”黄梅戏韵致，是一种怎样的感觉？著名黄梅戏表演艺术家、湖北省戏曲艺术剧院院长杨俊表示，这是将土家歌舞的野性张力与黄梅戏的温柔缠绵有机融合，给观众带来与《天仙配》《女附马》不一样的韵味。
本届惠民展演由湖北省文化厅和黄冈市联合主办，16场精品戏曲演出将持续到9月21日。