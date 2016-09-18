查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 文娱 ·广告 ·图文：舒淇很幼稚 刘烨像孩子 ·文艺范书店“狭路相逢” ·温婉演绎土家《龙船调》 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第5版 : 评论 第8版 : 经济 · 广告 · 图文：舒淇很幼稚 刘烨像孩子 · 文艺范书店“狭路相逢” · 温婉演绎土家《龙船调》 10 文娱 2016.9.18 星期日 在同一个商圈相邻不过几百米 文艺范书店“狭路相逢” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐颖 通讯员李欣屹）在实体书店经营如履薄冰时，两家知名书店却在武汉“狭路相逢”，开在同一个商圈，相邻不过几百米。昨日，主打文艺范的连锁书店西西弗就这样开进武汉天地，和江城文艺圈里有名的德芭与彩虹书店做起邻居。两家书店的经营者都向楚天都市报记者表示，只要有特点，不担心竞争和生存问题。

西西弗的新店600平方米，经营10万册图书；德芭与彩虹200平方米，图书1万册，看似实力悬殊。书友们也担心：这么小范围开两家类型相似的书店，两者相争，会不会两败俱伤？

作为七年的“老住户”，德芭与彩虹并不为此犯愁。老木地板“咯吱咯吱”的声音、安静的氛围、每天更新的鲜花，都是武汉的文艺青年流连此地的理由。德芭负责人曾刚则告诉记者，西西弗刚刚入驻，影响尚不明确，但据他从事书业多年的经验，竞争也不是主要问题，“德芭更多利润来自店铺之外的商业合作。”

而“新邻居”西西弗同样表示没有压力，昨日就有不少读者从三镇慕名而来。西西弗书店营运总监欧小飞介绍，书店会针对不同店面的读者群，微调图书品种比例，以此适应市场，“比如，武汉天地商圈白领居多，我们会多配比经管类图书。”他认为，虽然两家书店距离较近，但书店业远远没有到饱和，同业竞争并不是目前要考虑的问题，而要考虑如何做出特色，“选书要更符合读者口味，服务更让读者觉得舒心。”

据了解，目前江城特色书店、连锁民营书店正在兴起，但大多“各守一方”，像这样“短兵相接”还比较少见。





