查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·武汉市免费培训月嫂 ·买电视送内容VS买内容送电视 ·图文：江城首条BRT楚平路段廊道刷黑 ·武汉出现首个轻奢潮流购物中心 ·广告 ·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第5版 : 评论 第8版 : 经济 · 武汉市免费培训月嫂 · 买电视送内容VS买内容送电视 · 图文：江城首条BRT楚平路段廊 · 武汉出现首个轻奢潮流购物中心 · 广告 · 全球首台常温常压氢能客车在汉诞 · 开奖公告 8 经济 2016.9.18 星期日 全球首台常温常压氢能客车在汉诞生 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李墨 通讯员裴道彰）昨日，一台以氢为能源的客车（样车）“泰歌号”，在武汉东风扬子江汽车公司下线。在常温常压环境下，以液态氢为汽车驱动能源，这是全球首次。

“泰歌号”由中国地质大学旗下武汉地质资源环境工业技术研究院、同济大学、江苏氢阳能源有限公司、扬子江汽车等联合研发。其中，常温常压液态储氢为地大的核心技术。

氢是能量密度很高的清洁可再生能源。之所以未大规模应用，瓶颈在于它在常温常压下难以存储、运输。2014年，地大可持续能源实验室主任程寒松攻克“有机液态储氢”这一世界性难题，令氢能产业化迎来重大机遇。

地大资环院院长郝义国介绍，“泰歌号”氢能汽车所应用的常温常压储氢技术，可使储氢密度更大、运输成本更低、加氢更方便，且十分安全。很多人担心氢能源汽车一旦发生交通事故会引发爆炸，“泰歌号”不会，甚至比汽油和柴油动力车还要安全。而且，在行驶过程中，只排放水，没有污染。

据悉，最快明年上半年，首批常温常压液态储氢公交车及物流车将在我省投入试运营。





