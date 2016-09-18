查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第8版 经济
·武汉市免费培训月嫂
·买电视送内容VS买内容送电视
·图文：江城首条BRT楚平路段廊道刷黑
·武汉出现首个轻奢潮流购物中心
·广告
·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生
·开奖公告
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 文娱
第12版 : 体育
第13版 : 时事
第5版 : 评论
第8版 : 经济
·
武汉市免费培训月嫂
·
买电视送内容VS买内容送电视
·
图文：江城首条BRT楚平路段廊
·
武汉出现首个轻奢潮流购物中心
·
广告
·
全球首台常温常压氢能客车在汉诞
·
开奖公告
8
经济
2016.9.18 星期日
全球首台常温常压氢能客车在汉诞生
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李墨 通讯员裴道彰）昨日，一台以氢为能源的客车（样车）“泰歌号”，在武汉东风扬子江汽车公司下线。在常温常压环境下，以液态氢为汽车驱动能源，这是全球首次。
“泰歌号”由中国地质大学旗下武汉地质资源环境工业技术研究院、同济大学、江苏氢阳能源有限公司、扬子江汽车等联合研发。其中，常温常压液态储氢为地大的核心技术。
氢是能量密度很高的清洁可再生能源。之所以未大规模应用，瓶颈在于它在常温常压下难以存储、运输。2014年，地大可持续能源实验室主任程寒松攻克“有机液态储氢”这一世界性难题，令氢能产业化迎来重大机遇。
地大资环院院长郝义国介绍，“泰歌号”氢能汽车所应用的常温常压储氢技术，可使储氢密度更大、运输成本更低、加氢更方便，且十分安全。很多人担心氢能源汽车一旦发生交通事故会引发爆炸，“泰歌号”不会，甚至比汽油和柴油动力车还要安全。而且，在行驶过程中，只排放水，没有污染。
据悉，最快明年上半年，首批常温常压液态储氢公交车及物流车将在我省投入试运营。