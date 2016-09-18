查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·武汉市免费培训月嫂 ·买电视送内容VS买内容送电视 ·图文：江城首条BRT楚平路段廊道刷黑 ·武汉出现首个轻奢潮流购物中心 ·广告 ·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第5版 : 评论 第8版 : 经济 · 武汉市免费培训月嫂 · 买电视送内容VS买内容送电视 · 图文：江城首条BRT楚平路段廊 · 武汉出现首个轻奢潮流购物中心 · 广告 · 全球首台常温常压氢能客车在汉诞 · 开奖公告 8 经济 2016.9.18 星期日 买电视送内容VS买内容送电视 彩电价格大战绕晕消费者 楚天都市报讯 楚天都市报记者谢玲



最近不少人逛家电卖场时发现，卖智能电视的柜台价格战打得很激烈，好几家都推出了“免费送电视”、“买电视送内容”的促销，让消费者十分纠结，不知道哪种方式更划算。



互联网品牌与传统厂商互掐



“到底送会员和送电视哪个更划算？换算有点晕。”昨日，市民周先生在挑选电视时很纠结，他在实体店里看中的一台三星55吋4K电视售价3999元，导购说买就送爱奇艺腾讯会员。他回家在网上一搜，发现乐视买80个月会员就送3699元的55吋4K电视，让喜欢看体育节目的他十分心动。

记者发现，与往年相比，今年的彩电大战越来越难算清一笔账，到底是买电视送内容划算？还是买会员送电视划算？许多消费者为此挠头。

买会员送电视的大多是乐视、小米、pptv、暴风等互联网品牌，以低价或“硬件免费”抢占市场。

另一方面，传统厂商也在以“买电视免费送内容”的方式来反击。海信上线了自制足球节目并免费送高清视频资源，创维则与爱奇艺联手推出VIP电视并送腾讯会员，且电视的价格也在调低。记者走访武汉几家家电卖场发现，55吋4K电视的价格最低已经到了3000元以下，和互联网品牌价格区间差不多。



“买内容”“买硬件”其实差不多



“互联网品牌的出现，确实拉低了电视价格。”工贸家电、武汉国美等卖场销售负责人介绍，很多顾客来买电视都同时上网查价格，逼迫各品牌把价格做得越来越透明。

不过，互联网品牌掀起的硬件免费送确实吸引不少消费者。去年乐视超级电视919一天销量超38.2万台，让传统电视厂商坐不住了，促使海信、创维等品牌也开始大力促销。

最近，海信、长虹、康佳等传统厂商的半年报陆续出炉，多数正在扭亏反弹。但行业观察人士分析，虽然半年报看起来好转，但营收并不乐观。再加上新的互联网品牌不断进入，传统厂商的份额不断被瓜分。因此，预计价格战还将继续，但手段将更加多样。比如，传统厂商加大与体育、娱乐产业联手，补上内容短板来对抗互联网品牌。

对于“硬件免费”、“内容免费”，记者调查发现，这其实和“充话费送手机”、“买手机送话费”差不多，都是一种营销方式。比如送内容的视频平台会员价格低的一年一两百元，贵的四五百元，按购买年数不等送尺寸大小不同的电视折算，花费都在3000元以下，与传统电视厂商促销主流尺寸40吋、50吋、55吋的电视价格相差不多。由此可见，一个消费者想买该尺寸的电视，不管是为内容花钱，还是为硬件花钱，最后得到的硬件+内容的花费其实差不多，还能让你感觉都有附加值。





