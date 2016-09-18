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 第8版 经济
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楚天都市报电子版
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8 经济 2016.9.18 星期日
买电视送内容VS买内容送电视
彩电价格大战绕晕消费者
    楚天都市报讯 楚天都市报记者谢玲

    最近不少人逛家电卖场时发现，卖智能电视的柜台价格战打得很激烈，好几家都推出了“免费送电视”、“买电视送内容”的促销，让消费者十分纠结，不知道哪种方式更划算。

    互联网品牌与传统厂商互掐

    “到底送会员和送电视哪个更划算？换算有点晕。”昨日，市民周先生在挑选电视时很纠结，他在实体店里看中的一台三星55吋4K电视售价3999元，导购说买就送爱奇艺腾讯会员。他回家在网上一搜，发现乐视买80个月会员就送3699元的55吋4K电视，让喜欢看体育节目的他十分心动。
    记者发现，与往年相比，今年的彩电大战越来越难算清一笔账，到底是买电视送内容划算？还是买会员送电视划算？许多消费者为此挠头。
    买会员送电视的大多是乐视、小米、pptv、暴风等互联网品牌，以低价或“硬件免费”抢占市场。
    另一方面，传统厂商也在以“买电视免费送内容”的方式来反击。海信上线了自制足球节目并免费送高清视频资源，创维则与爱奇艺联手推出VIP电视并送腾讯会员，且电视的价格也在调低。记者走访武汉几家家电卖场发现，55吋4K电视的价格最低已经到了3000元以下，和互联网品牌价格区间差不多。

    “买内容”“买硬件”其实差不多

    “互联网品牌的出现，确实拉低了电视价格。”工贸家电、武汉国美等卖场销售负责人介绍，很多顾客来买电视都同时上网查价格，逼迫各品牌把价格做得越来越透明。
    不过，互联网品牌掀起的硬件免费送确实吸引不少消费者。去年乐视超级电视919一天销量超38.2万台，让传统电视厂商坐不住了，促使海信、创维等品牌也开始大力促销。
    最近，海信、长虹、康佳等传统厂商的半年报陆续出炉，多数正在扭亏反弹。但行业观察人士分析，虽然半年报看起来好转，但营收并不乐观。再加上新的互联网品牌不断进入，传统厂商的份额不断被瓜分。因此，预计价格战还将继续，但手段将更加多样。比如，传统厂商加大与体育、娱乐产业联手，补上内容短板来对抗互联网品牌。
    对于“硬件免费”、“内容免费”，记者调查发现，这其实和“充话费送手机”、“买手机送话费”差不多，都是一种营销方式。比如送内容的视频平台会员价格低的一年一两百元，贵的四五百元，按购买年数不等送尺寸大小不同的电视折算，花费都在3000元以下，与传统电视厂商促销主流尺寸40吋、50吋、55吋的电视价格相差不多。由此可见，一个消费者想买该尺寸的电视，不管是为内容花钱，还是为硬件花钱，最后得到的硬件+内容的花费其实差不多，还能让你感觉都有附加值。


   