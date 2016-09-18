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第8版 经济
·武汉市免费培训月嫂
·买电视送内容VS买内容送电视
·图文：江城首条BRT楚平路段廊道刷黑
·武汉出现首个轻奢潮流购物中心
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·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生
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武汉市免费培训月嫂
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买电视送内容VS买内容送电视
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图文：江城首条BRT楚平路段廊
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武汉出现首个轻奢潮流购物中心
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全球首台常温常压氢能客车在汉诞
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开奖公告
8
经济
2016.9.18 星期日
武汉市免费培训月嫂
楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592 文 闻蔚