查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·武汉市免费培训月嫂 ·买电视送内容VS买内容送电视 ·图文：江城首条BRT楚平路段廊道刷黑 ·武汉出现首个轻奢潮流购物中心 ·广告 ·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第5版 : 评论 第8版 : 经济 · 武汉市免费培训月嫂 · 买电视送内容VS买内容送电视 · 图文：江城首条BRT楚平路段廊 · 武汉出现首个轻奢潮流购物中心 · 广告 · 全球首台常温常压氢能客车在汉诞 · 开奖公告 8 经济 2016.9.18 星期日 武汉市免费培训月嫂 楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592 文 闻蔚





