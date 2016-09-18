查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 评论 ·“天宫二号”夯筑斑斓航天梦 ·图文：背官员为何要被当作好人好事 ·价值观“立正”技术才能“齐步走” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第5版 : 评论 第8版 : 经济 · “天宫二号”夯筑斑斓航天梦 · 图文：背官员为何要被当作好人好 · 价值观“立正”技术才能“齐步走 5 评论 2016.9.18 星期日 价值观“立正”技术才能“齐步走” 楚天都市报讯 孙畅悦



中秋佳节，家家户户乐呵呵品尝月饼，然而有人却因月饼“倒了大霉”。9月12日，某知名互联网公司举办了一个内网低价抢月饼的活动，有四名技术员抱着“好玩”“秀技术”的心态，编写代码作弊，多刷了124盒月饼，遭到公司开除。

有人给该公司的决定点赞，也有人心疼“不谙世事的程序猿”。笔者以为，该事件暴露出的是：技术在进步，人们的价值观却没能及时跟上。

从企业自身来看，所有员工都会编代码、炫技术吗？并不是。技术人员中也有很多人没想过用作弊来“抢月饼”，他们在该活动中，只是遵循着“到时间手动点击”的游戏原则。这时有人破坏规则、“作弊取胜”，无疑是把这些遵守规则的人推向一个不公平的竞争环境内。有网友说的在理，该公司“做的是买卖和支付”，出现“用技术开挂”这种事，让用户怎么想。

伴随着技术的高速发展，一些“技术至上论”也开始甚嚣尘上。技术本“无罪”，正如“枪械无罪，有罪的是扣动扳机的人”。技术因使用者的不同，也会产生不同的社会影响，随之而来也会产生一些技术与价值观碰撞、冲突的社会问题。互联网公司承载了多大的力量，就应当肩负多大的责任。此次“内部抢月饼”事小，但联想到此前部分互联网公司因价值观缺失，发生竞价排名、信息安全等问题酿成种种悲剧，让全社会都付出了沉重的代价。

这提醒了我们要重新审视技术与价值观、道德伦理之间的联系。互联网不仅是技术，更是一种价值观。互联网行业的价值体系，技术人员的道德观念，深深影响着人民幸福、时代发展与社会未来。坚守核心价值观，从社会层面来说，既是技术的需要，也是每一个人的需要。

不只企业，整个社会也要端正价值观。核心价值观是“道”，全社会成员因“道”相同才能“齐步走”，经济技术也因“道”相同才能发展。“诚信”本来就是最基础的社会道德，价值观是作为人的“底线”。技术高速发展的时代，大众也应重视价值观的跟进，只有大众价值观提升，才能传递更多“正能量”，才会有更多的人敢于对不良行为说“不”，整个社会才能进步。

新华网发





