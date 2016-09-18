查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 评论 ·“天宫二号”夯筑斑斓航天梦 ·图文：背官员为何要被当作好人好事 ·价值观“立正”技术才能“齐步走” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第5版 : 评论 第8版 : 经济 · “天宫二号”夯筑斑斓航天梦 · 图文：背官员为何要被当作好人好 · 价值观“立正”技术才能“齐步走 5 评论 2016.9.18 星期日 “天宫二号”夯筑斑斓航天梦 楚天都市报讯 月到中秋分外明，最是一年好时节。在中秋月圆之夜，天宫二号成功发射，可谓喜上加喜，闪耀其中的主题词显然是“圆梦”，这是对民族情感的“加持”，也是书写家国梦的浓厚一笔。自此，仰望浩渺太空，我们多了一份牵挂。

我们之所以关心天宫二号，是因为这是我国首个真正意义上的空间实验室。天宫二号是我国建造空间站之前的过渡——如果不发射天宫二号，建设空间站就无从谈起，而没有空间站，我国在航天领域的一系列宏大抱负将难以实现。

进而言之，发射天宫二号也是建设航天强国的坚厚基石。杨利伟打过这样的比喻：“如果把我乘坐的神五返回舱比作一居室，费俊龙和聂海胜开展活动的神六返回舱和轨道舱是两居室，天宫相当于套房，未来的空间站可能就相当于别墅了。”在天空上建“别墅”，刻上一个国家的烙印，既是中国人的骄傲，也具有不容低估的战略价值。

探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。作为天宫一号的“继承者”，天宫二号所要进行的实验达到了14项之多，史无前例，其落脚点都可造福民众。比如，天宫二号装载了空间冷原子钟等14项应用载荷，以及失重心血管功能研究等相关航天医学实验设备，配备在轨维修技术验证装置、机械臂操作终端等在轨维修试验设备，将开展空间科学及技术试(实)验。谁能说这些与我们的公共生活毫无干系？

早就有业内人士梳理了生活中的航天科技——原来尿不湿可不是为孩子发明的，最早是为了解决航天员的内急问题，方便面的蔬菜包、气垫运动鞋、烟雾探测器等最早也都是为航天员发明的。据权威统计显示，我国近年来开发使用的1100多种新材料中，80%左右是在航天技术的牵引下研制完成的。有了天宫二号，不久以后将与其交会对接的神舟十一号，所带给民众的利好，同样值得期待。

我国航天事业所取得的成就，展示了中国力量，塑造了中国精神。有人把天宫二号称为“筑梦空间站”，“筑梦”耐人寻味。古今兴盛，皆成于实。怀揣梦想，脚踏实地，在仰望太空的过程中不断畅想和贡献智慧，我们的梦想一定更灿烂，人类的未来一定更可期。

原载《北京青年报》





