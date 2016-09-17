查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 沸腾娱 ·图文：很可能是她 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 图文：很可能是她 · 广告：动向新闻 15 沸腾娱 2016.9.17 星期六 下一个90后影后 图文：很可能是她 楚天都市报讯 □楚天都市报记者戎钰



18岁时，她在湖北拍了人生第一部电影《山楂树之恋》，成为令人羡慕的“谋女郎”；今年，24岁的她用一部《七月与安生》证明：无需其他光环或标签，她真的是一个好演员。

更有影评人预测，周冬雨会凭借《七月与安生》成为继《踏血寻梅》女主角春夏之后的下一个90后影后。

昨日，90后人气“小花”周冬雨接受楚天都市报记者电话专访，分享出道6年来的得失甘苦。而聊到她事业的起点：湖北，她犹记当年拍摄《山楂树之恋》时的各种囧事。



中学后就开始工作我就是安生



普通青年看《七月与安生》，看到的是两个女孩儿爱上了同一个男人，十几年闺蜜情不敌“人群中多看了他一眼”；文艺青年看这部电影，捕捉到的是每个女人都有AB面，可以是娴静温婉的七月，也可以是心有野马的安生。

如果你对周冬雨的印象还停留在《山楂树之恋》中的柔弱静秋，你会以为她就是七月，可偏偏，她在《七月与安生》中把安生演得入木三分。

“我当初一看剧本，就觉得我肯定是要演安生的，一种直觉。导演他们当时可能有些顾虑，觉得‘你演得了吗’。因为我以前的作品和表达方式，会让大家觉得我很乖巧、清纯，是个淑女。其实，我挺像安生的。”

周冬雨提醒大家，自己上完中学就开始工作，早早自立，并不是“娇娇女”，“我把自己磨练得像是安生。我们都向往自由，我和她一样，也是个心直口快的人，不会掩饰自己，想哭就哭，想笑就笑，比较真性情。”

不过，比起电影里的安生，周冬雨又有些像七月，“我上学时一直是个三点一线的学生，没有电影里那么激烈。我人生中就去过一次夜店，还是老师要我们去体验生活，模仿人物，方便以后创作。就连电影里演安生抽烟，我都是在片场现学的。”

想起这段儿，周冬雨就有点“哆嗦”，“那天一下子抽了三根，恶心头晕了一天，真是非常惨痛的经历。我这辈子都不想再闻烟味了。”



救闺蜜还是救男友先扔根绳子



男友爱上闺蜜，我该怎么办？这是一道千年难解的难题。答题的复杂程度，不亚于“媳妇和妈一起掉水里，你先救谁”。如果是闺蜜和男友一起掉进水里，你先救谁呢？

这种看热闹不嫌事儿大的问题，并不能难住古灵精怪的90后周冬雨。“我先扔根绳子下去，让他们俩抓着。然后再问问他们，为什么你们俩一起掉水里了，你们是去干嘛了？”

玩笑归玩笑，周冬雨私下还真和电影里的“七月”马思纯讨论过这个千年难题。“马思纯眼光很高的，能让我们俩一起看上的男生，那得多优秀啊。而且我们俩爱情观不一样，她喜欢的类型我不喜欢，我们俩正好是相反的。”周冬雨还调侃马思纯，如果自己和她男朋友一起掉水里，“她肯定先救男朋友。”

拍《七月与安生》，让周冬雨难得地感受了一回“闺蜜情”，“我很久没有过闺蜜了，好像中学以后交到的女性朋友都不太多，哥们儿倒是有，算不算另一种闺蜜？”

聊到电影趣事，周冬雨还分享说，有网友觉得安生的卷发造型很奇怪，其实那是导演曾国祥的特别创意，“导演是拿着一张舒淇的旧照片，找金像奖最佳造型设计吴里璐老师改良设计的，在那个年代可是很时髦的。”



拍《山楂树》吃芒果过敏全剧组停工



《七月与安生》上映后，中国最会演戏的女演员之一郝蕾在微博上公开赞叹：“周冬雨的表演非常惊艳！小姑娘已经完全明白了表演是怎么回事了，非常自如、享受地生活在电影里了。”

郝蕾的评价代表专家意见，网友们的交口称赞则证明，周冬雨的表演确实有了质的飞跃，更有影评人预测，周冬雨会凭借《七月与安生》成为继《踏血寻梅》女主角春夏之后的下一个90后影后。

各界的刮目相看，周冬雨当然是知道的，她用“不敢当”来回应大家的厚爱，“我觉得现在挺好的，有戏拍，也有一些粉丝支持，其他的也没想那么多。张导以前常和我说，知足者常乐。”

这个张导，自然就是周冬雨的入门恩师张艺谋。周冬雨还记得，拍完《山楂树》之后，张艺谋跟她说一定要多读书，推荐她去考北京电影学院，“这个对我真的很重要。”周冬雨自嘲道，“第一次演戏的合作前辈是奚美娟老师，以前就特别希望自己能成为她那样的艺术家。现在我比较现实了，能做一个大家都喜欢的演员就很满足了。”

回忆起在湖北拍《山楂树》时的趣事，周冬雨瞬间兴奋起来，连连说“那时候有太多囧事”。“那会儿还小，想事情特别单纯。想的是自己能赚钱了，可开心了，以后就不工作了，衣食无忧（大笑）。我很开心地买了一箱芒果，因为我老家石家庄的芒果特别贵，以前总是不舍得买，结果那次买完，一下子吃太多过敏了，全剧组停工两天……”

采访最后，记者向目前单身的周冬雨抛出一个很实际的问题：女演员越红，就越难谈恋爱啊。她听到后哈哈哈地狂笑，大大方方地说：“感情就顺其自然吧，但确实不太喜欢被过度关注这方面。艺人也是普通人，也会恋爱结婚生子，都是很自然的人生过程。”





