查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 八卦阵 ·小别离2 15 ·广告 ·图文：孙杨综艺感满格张继科更适合赛场 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 小别离2 15 · 广告 · 图文：孙杨综艺感满格张继科更适 14 八卦阵 2016.9.17 星期六 人气奥运选手艺能值检测报告 图文：孙杨综艺感满格张继科更适合赛场 楚天都市报讯 图为：孙杨

图为：张继科

图为：乔任梁



□楚天都市报记者张聪



距巴西奥运会闭幕近一月了，国人对奥运明星的追捧热度依然不减——包括张继科、孙杨、傅园慧、郎平及中国女排在内的奥运健儿，已成为各大综艺节目的“人气嘉宾”。而他们的综艺感，到底如何？



检测范本：孙杨

综艺履历：《真正男子汉》、《我们来了》

擅长角度：真人秀

艺能值：★★★★★



今年所有人气奥运选手中，目前只有孙杨以常驻嘉宾身份参加了真人秀《真正男子汉》。真人秀是最能考察是否具备综艺感的，孙杨能成为常驻嘉宾，跟杨幂、佟丽娅、蒋劲夫、黄子韬们一起在军营接受训练，是他的综艺感被认可的证据之一。

而昨晚播出的《我们来了》，让观众抢先看到孙杨满格的综艺感——面对刘嘉玲、赵雅芝等一众女神，孙杨表现相当自然，跟奚梦瑶互动也充满CP感，给社交平台创造了不少话题和讨论度。当然，在奥运会之前孙杨就参加过《奔跑吧兄弟》等多个综艺节目录制，这回算是熟能生巧。



检测范本：张继科

综艺履历：《快乐大本营》、《我们来了》、《花椒之夜》

擅长角度：直播

艺能值：★★★



同样在昨晚《我们来了》里出现，“大魔王”张继科的综艺秀比起孙杨来，就显得稚嫩多了。不少观众感觉“大魔王”在综艺节目镜头下有点放不开——跟刘嘉玲跳舞时明显害羞了！然后观众期待科科赋诗的情景也没能出现！所以观众评价，还是换到CCTV5看张继科打乒乓球公开赛更养眼：大魔王就应该属于赛场！

但张继科在直播领域开启了一片新天地！奥运期间，有关他早前直播时“你们给我送点礼物啊”、“礼物礼物呢”的段子满天飞，奥运结束后，他开启的直播甚至挤瘫了服务器。这种“直播热体质”让他在14日晚成为“花椒直播”“首席产品官”，更跟“首席体验官”范冰冰携手在“花椒之夜”露面——这，是要将主播身份进行到底啊！



检测范本：马龙

综艺履历：《天天向上》、《乐迷919狂欢夜》

擅长角度：唱歌＋追星

艺能值：★★★



相比张继科，马龙在综艺节目里表现尚佳。上周，他跟刘国梁同时在《天天向上》中出现，表现依旧符合“乖乖龙”标签，时不时羞涩一笑，就让现场粉丝尖叫不已。而马龙还有一个显眼标签是“蔡依林迷弟”，这回终于在《天天向上》里跟蔡依林合唱一首《安静》，也给自己加分不少。

据悉，9月19日晚江苏卫视直播的“919乐迷狂欢夜”，马龙将跟张继科、刘国梁一同出现，而蔡依林也将出现——所以，二度合唱不是没可能。



乔任梁住宅内意外死亡警方排除他杀



昨晚，上海警方通报28岁上海男子乔某某在住宅内死亡，初步鉴定排除他杀，具体死亡原因尚在调查中。稍晚，演员乔任梁经纪公司发文表示，“不管如何这个世上每天都有人离去，方式不同，既然离去，就让他好好安息。”证实警方通报里的乔某某是演员乔任梁。

据悉，乔任梁与女友住在一起，近期心情不佳。9月16日，女友发觉异常后报警，发现时乔任梁已去世较长时间。

乔任梁 1987年出生于上海，2005年参加湖南卫视金鹰之星“自由我心声”比赛，获全国冠军。近年曾参加综艺节目《我们相爱吧》。今年9月2日，其主演的电影《我们的十年》上映。新浪





