查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 娱乐周刊 ·图文：马伊琍 人都是撞了南墙才回头困难和经历都值得感恩 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 图文：马伊琍 人都是撞了南墙才 13 娱乐周刊 2016.9.17 星期六 图文：马伊琍 人都是撞了南墙才回头困难和经历都值得感恩 楚天都市报讯 □楚天都市报记者张聪



或许是戏由心生，生活里被人称为“马司令”的马伊琍，在荧屏上塑造的，也大多是有主见、有思想甚至稍带强势的女性。譬如《奋斗》中的夏琳，《双城生活》里的郝京妮，《北上广不相信眼泪》里的潘芸，又如正在热播的《中国式关系》里的江一楠。

这些角色身上还有一个特质：信仰爱情，但绝不依附于男人。

在家庭之外要做一个独立女性，这大约是40岁的马伊琍在生活中学到的“中国式关系”。

日前在东方卫视组织的微信群访中她说，其实生活中的每一段关系“都很难处理”，所以

是边活着边学习，但到了40岁，她越来越不“困惑”了，“所有的困难和经历都是自己的财

富，应该要感恩这些东西。”她表示，女性不管是在事业上还是情感上，都要学会“变通”。



为人较真，但女性应该学会变通



楚天都市报（C）：一直演职业女性，这次江一楠是用什么特质打动了你？

马伊琍（M）：很多现代都市剧的女主，都是女神级的，非常完美。江一楠不是那么受

欢迎的人，感觉有点矫情，过分讲求原则，看事情非黑即白，做事情特别顶真。我觉得她

非常真实，有瑕疵、有缺点才真实。生活中很多职业女性就是这样的。

C：不管是夏琳、潘芸还是江一楠，她们个性里有跟你的共通之处吗？

M：我塑造的角色身上都有一部分我的影子，只是把这一部分扩大了。这里头最像

我的是夏琳。江一楠有一点跟我特别像就是做事特别认真，我也是一个从不迟到的人，

对自己和对方的要求都特别高，有时候无形之中会给对方压力。

C：但其实是因为要对自己负责？

M：她的初衷是好的，做事情不希望有虚伪的东西，所以一开始可能会让对方不太

能接受，但如果共事到最后会发现，跟这样的人合作可能是最没风险和压力的。

C：但你跟她还是不一样。

M：她无论是在工作上还是情感上都太顶真了。我觉得女性不管在工作还是情感生

活上，还是要学会一点变通。



四十不惑，苦难和经历都值得感恩



C：剧中江一楠经历了事业不顺、情感上的背叛等等，您觉得哪个挫折对她来说是致命的？

M：情感挫折和背叛对她来说都致命，幸好她有一份可以掌控的职业，所以她是个独立

的人，可以撑到遇见马国梁这个志同道合的伙伴，帮她度过情感难关。

C：生活里有没有特别不喜欢的“中国式关系”。

M：我是挺简单直接的人，不愿浪费时间在不必要的事情上。（比如？）应酬，酒桌文化，我

非常反感，实在避免不了的，我会提出吃饭前先把主要的事情聊完，然后后面吃饭喝酒，我再

选择合适的时间离开。

C：十年前跟陈建斌老师有过合作，十年后两个人都有什么变化？

M：我觉得他成熟了很多。《乔家大院》的时候他每天上蹿下跳的，精力旺盛，总在不停地想这

场戏要怎么拍，那场戏要怎么演，话也很多。拍这部的时候他话相对少很多，人很沉稳，总是坐那

儿手撑着膝盖，做思考状。（笑）我也变了，以前我爱在剧组说笑话，现在我喜欢观察人，也沉稳了。

C：现在你也步入了不惑之年，怎么看待人生的危机和困惑？

M：我觉得现在越来越不困惑，所有人生的困难和经历都是自己的财富，应该要感恩这些东西。

C：对于剧中马国梁的婚姻问题你怎么点评？

M：马国梁不是一个好老公，只忙于自己的事业，忽略了家庭和妻子、孩子，所以才会遭遇婚姻变故。但人

都是不撞南墙不回头的。（那好老公的标准是？）说标准太宽泛了，每个人有自己的喜好，我觉得得碰到对的人。



母亲＋职业女性，秘诀是争分夺秒



C：这是生完二女儿之后的第二部戏，母亲和职业女性的双重身份还习惯吗？

M：想做好工作又当好妈妈确实是件辛苦事，只能争分夺秒，自己调整。拍《中国式关系》的时候我就是

这样一个状态，周一到周五都在片场，然后剧组周末让我休息，我就飞回上海看孩子，周一早上把孩子学校的

事忙完，直接赶去机场。虽然辛苦，但也有成就感，因为能把这些事都做好。

C：不工作的时候是一个什么状态？

M：不工作的时候我就围着孩子转，但也有自己的生活。早上送完孩子就去看早场电影，然后约朋友吃午

饭，下午喝个咖啡或者去上一些喜欢的课，完了接孩子。

C：剧里头你的梦想是建成一座老年公寓，你赞成自己的家人住养老院吗？

M：我还是希望自己的家人能在亲人的陪伴中走完一生，但我自己将来会跟朋友一块养老，不会让我的女儿陪着我，她有她的人生，我有我的人生。

C：如果有一天你也面临“小别离”，会不会哭成泪人？

M：我倒不会在孩子未成年之前把她们送出去独自求学，我觉得孩子跟父母在一起的时间非常短暂，干吗要这么早把孩子推出去呢。等她有一天想独立的时候再祝福她吧。





