查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 国际 ·广告 ·图文：美警枪杀13岁黑人少年 ·图文：男婴飞机上出生 获赠终身免费乘机 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 广告 · 图文：美警枪杀13岁黑人少年 · 图文：男婴飞机上出生 获赠终身 11 国际 2016.9.17 星期六 图文：美警枪杀13岁黑人少年 称其涉嫌抢劫 误将他所持玩具枪当真枪 楚天都市报讯 图为：警方展示黑人少年所持的玩具仿真枪图片

图为：13岁黑人少年泰尔·金生前照片



据新华社电美国俄亥俄州再发白人警察枪杀黑人少年事件。当地时间14日晚，在哥伦布市东部，手持玩具仿真枪的13岁黑人少年泰尔·金遭一名出警的白人警察开枪射击，不治身亡。部分民众呼吁就此案件展开独立调查。



警方称死者涉嫌抢劫



哥伦布市警察局15日说，警方14日晚接到民众报案，称发生多人武装抢劫案。受害者描述，几名嫌疑人过来向他要钱，其中一人疑似持枪，自己被抢了10美元。

警方称，当时接到报案后，几名警察赶到现场，发现有3名男子符合报案人对嫌疑人的描述，于是上前调查，其中两人见状逃走。警察追到一条小巷，试图逮捕两人时，其中一名嫌疑人即泰尔·金从腰间掏出一把疑似手枪，一名警察见状对他连发多枪。泰尔·金随后被送往医院，但不治身亡。

警方随后证实，泰尔·金所持的并非真枪，而是一把配有激光瞄准器的玩具仿真枪，但其外形酷似警用手枪。这起案件正在进一步调查中，警方表示，涉事警察没有随身配备摄像机，暂不清楚事件过程是否被附近的监控设备记录。



开枪警察警龄9年



美联社报道，开枪的白人警察名为布赖恩·梅森，有9年警龄，最近才调到发生这起枪击事件的地区。目前，梅森已被停职，等候调查。“调查结果显示，泰尔·金的仿真枪不是能够发射实弹的武器，”哥伦布市警察局局长金·雅各布斯15日说，并展示了该枪的照片，“但这把枪与警方携带的枪支外形几乎相同，看起来像能够杀人的武器。”

雅各布斯呼吁民众冷静，并承诺对案件进行彻底调查。

这并非俄亥俄州首次发生类似事件。2014年11月，12岁的黑人少年塔米尔·赖斯在俄亥俄州克利夫兰市的一个公园玩耍玩具气枪时，被警察误作真枪而射杀。涉事的白人警察免予起诉。这起事件及当时发生的其他数起非洲裔美国人遭警察枪杀事件，曾引发美国全国抗议警察对非洲裔群体暴力执法的示威游行。





