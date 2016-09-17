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世界足球先生与金球奖取消合并
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体育
2016.9.17 星期六
世界足球先生与金球奖取消合并
楚天都市报讯 楚天都市报讯金球奖创办方《法国足球》宣布，已合并6年的金球奖与FIFA世界足球先生取消合并，从2016年开始，两项大奖将单独评选，具体方案将在下周公布。
金球奖由《法国足球》杂志于1956年创办，这一杂志和《队报》均属于Amaury传媒集团。国际足联则在1991年创办了世界足球先生奖。长期以来，金球奖和世界足球先生奖项被视为足坛两大顶级个人奖项，而这两项大奖也常出现获奖者不同的情况。因此，包揽金球奖和世界足球先生被视为至高荣誉。
2010年，这两大奖项合并，新成立的奖项名为FIFA金球奖。金球奖原本由权威记者投票选出，世界足球先生奖项则由国家队队长和主帅投票选出。在FIFA金球奖出炉后，记者、国家队队长和主帅均拥有投票权。
刘洋