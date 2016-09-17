查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·幸福港湾 ·我省残奥金牌增至3枚 ·图文：金牌背后的“守护天使” ·环中赛第一阶段在武汉新洲完赛 ·美好佳缘 ·英超迎上海老板 ·世界足球先生与金球奖取消合并 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 国际 第12版 : 国内 第13版 : 娱乐周刊 第14版 : 八卦阵 第15版 : 沸腾娱 第16版 : 重案组 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 影像 第8版 : 教卫 第9版 : 经济 · 幸福港湾 · 我省残奥金牌增至3枚 · 图文：金牌背后的“守护天使” · 环中赛第一阶段在武汉新洲完赛 · 美好佳缘 · 英超迎上海老板 · 世界足球先生与金球奖取消合并 10 体育 2016.9.17 星期六 世界足球先生与金球奖取消合并 楚天都市报讯 楚天都市报讯金球奖创办方《法国足球》宣布，已合并6年的金球奖与FIFA世界足球先生取消合并，从2016年开始，两项大奖将单独评选，具体方案将在下周公布。

金球奖由《法国足球》杂志于1956年创办，这一杂志和《队报》均属于Amaury传媒集团。国际足联则在1991年创办了世界足球先生奖。长期以来，金球奖和世界足球先生奖项被视为足坛两大顶级个人奖项，而这两项大奖也常出现获奖者不同的情况。因此，包揽金球奖和世界足球先生被视为至高荣誉。

2010年，这两大奖项合并，新成立的奖项名为FIFA金球奖。金球奖原本由权威记者投票选出，世界足球先生奖项则由国家队队长和主帅投票选出。在FIFA金球奖出炉后，记者、国家队队长和主帅均拥有投票权。

刘洋





